El inesperado truco de la cáscara de plátano y vinagre que todos están probando para tener plantas más fuertes

Son cada vez más las personas que optan por el cuidado de sus casas con soluciones naturales sin recurrir a gastos excesivos. Entre ellos destaca una combinación de vinagre y cáscaras de plátano, que, a pesar de su simplicidad, favorece el crecimiento de las plantas.

La cáscara contiene magnesio, potasio y fósforo, minerales fundamentales para el desarrollo de las plantas. Por su parte, el vinagre acelera la descomposición de la cáscara, liberando los nutrientes en un menor periodo de tiempo. El propósito de esta preparación es elaborar un fertilizante líquido que sea apto para el riego.

No es aconsejable aplicar vinagre de manera directa sobre las plantas, ya que puede perjudicar el suelo si no está debidamente diluido. De esta forma, se consigue un producto seguro y beneficioso para poder nutrir el jardín.

Cómo prepararlo

Para un preparado base, se corta la cáscara del plátano y se pone en un frasco con agua. Luego se le echa un poco de vinagre y se deja reposar entre 24 y 48 horas, para posteriormente colarlo y dejar únicamente el líquido. La clave para que funcione es diluirlo; aunque no se tiene que aplicar directamente sobre las plantas.

Para plantas que se encuentren en macetas, lo prudente es aplicarlo cada quincena aproximadamente. El riego se tiene que hacer sobre el sustrato y evitar las hojas, ya que con el tiempo quedan manchas. Uno de los errores más comunes es creer que revitalizará las plantas de forma mágica.

Si se repite mucho el proceso, es posible que la planta desprenda un olor raro, tenga una humedad alta y una capa blanca en su superficie. Otro es dejar restos sólidos en el sustrato, ya que puede atraer insectos y hongos. Conviene evitarlo en plantas que estén debilitadas o con raíces comprometidas, por lo que hay que revisar drenaje, ajustar riego, mejorar la luz y cambiar, llegado el caso, el sustrato.