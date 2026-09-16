Laura, española trabajando de limpiadora en Noruega: «En dos horas y media cobro lo mismo que cobraba en España haciendo jornada completa»

Cada vez son más los jóvenes que, una vez terminados sus estudios, deciden marchar al extranjero en busca de mejores oportunidades que les permitan ahorrar para luego regresar a España. Lo significativo es que suelen ser trabajos sin mucha cualificación que no requieren de estudios. Australia, Suiza o Noruega son los destinos favoritos de los jóvenes españoles.

El caso de Laura ha sonado en redes sociales, donde ha contado su experiencia en Noruega y cómo es su trabajo de limpieza. Para contextualizar, en España el sueldo medio se sitúa en 29.540 euros brutos, mientras que en el país escandinavo está en 65.000 brutos al año.

Las matemáticas que empujan a muchos jóvenes a partir de sus hogares funcionan de la siguiente manera. En un empleo de Noruega, haciendo horas extra, se puede llegar a los 3.200 euros. Los jóvenes buscan minimizar gastos que suelen suponer unos 1.200 euros, consiguiendo una capacidad de ahorro de unos 2.000 euros. En dos años, cuando regresen a España, podrían regresar con entorno a 50.000 euros. En España se calcula que podría tardar en ahorrar esa cantidad unos 10 años o más.

El caso de Laura en Noruega

Laura cuenta en un video de su cuenta de TikTok (laurapriiieto) cómo ha sido su primer día trabajando como personal de limpieza de un hotel en Noruega y ha compartido sus impresiones respecto a España. «Acabo de salir de trabajar. Trabajo duro, pero es que lo que cobro en 2 horas y 2 y media es lo mismo que cobraba en España haciendo 1 jornada completa», afirma la española y añade que así no cuesta tanto ir a trabajar.

Laura es una española más que sale de España para «hacer dinero» y ahorrar. A diferencia de España, en Noruega se trabaja por horas, no por jornadas. Esta posibilidad hace que se plantee la búsqueda de un segundo empleo por las tardes.