6 cosas que nunca debes comprar de segunda mano

Entrar en una tienda vintage , respirar el ambiente del pasado y husmear entre ropa de hace unas décadas y antigüedades es una experiencia para probar al menos una vez en la vida: hay quien no puede prescindir de pasear por la ciudad en busca de pequeños tesoros ya no disponibles, o quien en cambio confía en la web para ahorrar tiempo e incluso dinero. Sin embargo, no todo lo que se vende usado es aconsejable que sea comprado. De hecho, existen algunas cosas que nunca debes comprar de segunda mano y que te desvelamos a continuación.

Evita comprar esto de segunda mano

Considerando el valor de mercado de lo que en los últimos tiempos se ha convertido en una filosofía de vida para los amantes de lo retro y una codiciosa oportunidad de éxito para los emprendedores, la industria de la reventa ha crecido 21 veces más rápido que el mercado de la ‘ropa al por menor’ y muchos consumidores consideran el valor futuro de la ropa antes de realizar una compra.

Sin embargo, hay algunas precauciones que debes tomar antes de sacar la cartera: por ejemplo, más allá del estilo y el gusto, nunca compres ropa de segunda mano que no se ajuste a tus medidas; requerirían modificaciones importantes y gastarías más dinero para arreglarlas y adaptarlas a tu cuerpo.

Evita comprar también la ropa manchada o con olores fuertes : además de una mala higiene, puede pasar que las manchas no desaparezcan y la prenda pierda todo su color. Pasemos a los zapatos, una cruz y una delicia para las mujeres: nunca compres zapatos que no sean de tu talla o que requieran grandes reparaciones. Recuerda que la única parte del zapato que se puede reemplazar fácilmente es la plantilla, que muchas personas pueden querer refrescar por razones de salud.

También debes tener cuidado de creer en grandes ofertas en artículos de lujo vintage : comprarlos con mucho entusiasmo puede resultar una elección bastante equivocada; en cambio, es mejor investigar un poco primero para tener más certeza sobre el origen del producto que nos interesa.

Fíjate también en las prendas pertenecientes a colecciones de diseñadores más o menos conocidos, más o menos vintage: comprueba que las etiquetas sean reales y no se trate de una estafa, las costuras están en su sitio y los tejidos sean originales.

Más aún cuando se trata de artículos de alta gama: ya sea un collar de diamantes o un bolso de lujo, es recomendable evitar la compra si el minorista no puede proporcionar un certificado de autenticación o una garantía de devolución de dinero. En ese caso ya podemos pensar que el producto es falso.

Ahora que te hemos instruido debidamente, ya puedes satisfacer tu deseo de compras de segunda mano aunque por supuesto, no olvides además comprobar siempre que los precios son adecuados.