Las 4 frases que usan las personas que tienen una inteligencia emocional superior

Tienen una inteligencia emocional superior

La inteligencia emocional superior es una de las más valiosas que existen, deberemos empezar a cuidar un poco más, cada uno de los detalles que nos afectan de lleno y que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca en estas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos del Instituto Europeo de la psicología positiva: «La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para reconocer los propios sentimientos y también los ajenos. De esta forma, cada persona será más o menos hábil en el manejo de los sentimientos, esto es, será más o menos inteligente emocionalmente hablando». Siguiendo con la misma explicación: » Este concepto deriva de los trabajos en Psicología Cognitiva de John Mayer y Peter Salovey (1990), sin embargo, cuando adquirió mayor relevancia y popularidad fue gracias a Daniel Goleman con su libro “Inteligencia emocional” (1995). Va más allá de entender la inteligencia únicamente basándonos en aspectos cognitivos como el cociente intelectual, la memoria o la capacidad para solucionar problemas. Supone entender que gran parte de nuestros comportamientos y decisiones se basan en emociones. La Inteligencia Emocional es muy importante ya no sólo por ella misma, sino también por su relación con el bienestar emocional, la autoestima y el pensamiento positivo. Y es que las personas que tienen bien desarrollada su inteligencia emocional entienden mucho mejor las emociones de los que les rodean, confían en sí mismos y son capaces de ser más resolutivos a la hora de solucionar problemas. Por el contrario, las personas que no logran controlar su mundo emocional aumentan sus posibilidades de padecer ciertos problemas. Entre estos se encuentran problemas intrafamiliares, en las relaciones sociales o incluso trastornos del estado de ánimo. No te agobies si crees que tu Inteligencia Emocional está por debajo de lo que te gustaría o no está muy trabajada; y es que al no ser un constructo de “todo” o “nada”, ya te adelanto que la Inteligencia Emocional se puede desarrollar».

Estas 4 frases son las que usas si tienes una inteligencia emocional superior

Los expertos de CNBC nos explican las frases que una persona con altas capacidades emocionales suele tener y que reflejan una inteligencia superior: «1. Parafrasea. Resumir lo que dice otra persona indica que estás escuchando y que estás caracterizando correctamente su mensaje o historia. Algunas frases que puedes usar, según Abrahams, incluyen:

«Lo que te oigo decir es… »

«Déjame hacer esto bien… »

Luego, parafrasea lo que dijeron.

«[Estas frases] también validan a la persona porque se siente bien ser resumida», dice Abrahams. «Y eso tiende a generar gusto y confianza, que son importantes y las personas que tienen un alto coeficiente intelectual tienden a hacerlo bien».

Haz preguntas. Las personas con alta inteligencia emocional demuestran «escucha profunda y activa», dice Abrahams. Puedes demostrar que estás involucrado en una discusión haciendo preguntas que tienen una inclinación más emocional. Abrahams ofrece dos ejemplos:

¿Cómo te hizo sentir eso?»

«¿Qué podría haberte llevado a eso?»

Ambos muestran interés y preocupación por la otra persona».

