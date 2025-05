Eurovisión 2025: 10 ciudades con nombre de canción para visitar

El Festival de Eurovisión 2025 está a punto de celebrarse este sábado en Suiza, y con Melody representando a España con fuerza y carisma, la emoción musical está más viva que nunca. Por eso, es el momento para destacar diez ciudades cuyo nombre suena también en los escenarios. Desde himnos pop hasta baladas nostálgicas, estos destinos son protagonistas de grandes éxitos… y, quizás, de tu próximo viaje.

Lady Madrid, Pereza

“Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie”. Así es Madrid. Una ciudad vibrante que posee un encanto particular. No es de extrañar que Leiva llamara Lady Madrid a la protagonista de su canción. Edificios históricos, jardines ocultos, panorámicas increíbles… La capital de España posee numerosos encantos que atraen a millones de visitantes año tras año. Y como era de esperar, no solo aparece en el título de esta canción. Pongamos que hablo de Madrid, de Sabina, o Madrid, de Dover, son solo algunos de los ejemplos de las canciones dedicadas a esta gran metrópolis.

Volver a Sevilla, de Alejandro Sanz

Con su famosa Feria de Abril, la Semana Santa, el barrio de Triana… Y 855 canciones que la mencionan entre sus letras. ¡No es para menos! Y es que es cierto aquello que dicen que la ciudad tiene un color especial, que rebosa arte por sus cuatro costados, el llamado duende. Alejandro Sanz ya lo decía en su tema, “quisiera estar de nuevo allí, y contemplar Triana en el mes de abril y regresar muy pronto a ti, para besar la orilla del Guadalquivir”. Es evidente que, aquel que la visita, siempre tiene ganas de Volver a Sevilla.

‘New York, New York’, de Frank Sinatra

La ciudad que nunca duerme es también la que más canta. Frank Sinatra le puso voz a un clásico inmortal, pero Nueva York ha sido musa de decenas de artistas: desde Jay-Z hasta Alicia Keys. Pasear por Central Park o cruzar el Puente de Brooklyn mientras suenan estas canciones tan míticas en los auriculares es casi obligatorio. Porque si puedes hacerlo allí… puedes hacerlo en cualquier parte.

Copenhague, de Vetusta Morla

“Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar, todos duermen ya”. El estribillo de la canción de Vetusta Morla permite viajar hasta uno de los iconos de la capital de Dinamarca, el colorido canal Nyhavn. El autor de la letra se inspiró mientras llevaba a cabo un viaje por la capital danesa y sus alrededores. Desde entonces, Copenhague no es solo un antiguo pueblo vikingo fundado en el siglo X, sino también un refugio de paz y tranquilidad.

Venezia, de Hombres G

Los Hombres G titularon uno de sus temas más exitosos con el nombre de Venecia (aunque en italiano, Venezia). La canción habla de bañarse en la playa o comprarse un jersey a rayas, actividades que pueden hacerse en la capital véneta, pero que no son los atractivos turísticos que han conquistado millones de corazones por todo el mundo: su historia, sus monumentos, su arte o su atmósfera, sí.

Barcelona, de Ed Sheeran

La siguiente ciudad con nombre de canción es Barcelona. En 2017, el cantante Ed Sheeran le dedicó un tema a la Ciudad Condal, un destino del que dice que “se enamoró del brillo de la luz de la luna”. En la canción de Barcelona, el británico habla de las Ramblas, la Sagrada Familia, de cómo el sol brilla con intensidad sobre el Mediterráneo, del buen ambiente y los bailes en sus calles.

Malibu, de Miley Cyrus

Esta bonita localidad al oeste de Los Ángeles, en California, da nombre a uno de los grandes éxitos de Miley Cyrus. Para los que busquen desconectar, este tema es perfecto para teletransportarse a las famosas playas repletas de surfistas en la costa del Pacífico. La joven artista cuenta en esta canción lo fácil que es enamorarse de Malibú, y lo maravilloso que es vivir frente al mar. Para aquellos que quieran comprobar en primera persona que “el cielo es más azul en Malibú”, este verano de 2022 se presenta como una oportunidad ideal, tras la reapertura de EE. UU. al turismo internacional.

Waterloo, de Abba

Waterloo, la ganadora del festival de Eurovisión en 1974 no podía faltar en este listado. Este título hace referencia a la famosa batalla que tuvo lugar en 1815 en los alrededores de esta ciudad de Bélgica en la que se propició la caída de Napoleón. En la canción de Abba, su protagonista se rinde, como Bonaparte, pero esta vez por culpa del amor.

Viva Las Vegas, de Elvis Presley

Existe una canción que encaja a la perfección con todo lo que representa la Ciudad del Pecado: Viva las Vegas, de Elvis Presley. Todo aquel que visite Las Vegas se sentirá como un auténtico rey del rock and roll bailando al son de esta canción. Y para completar la experiencia, ¿qué mejor plan que una boda Elvis? ¡Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas!

Berlín, de Lou Reed

Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed, no solo dedicó una canción a la capital de Alemania, sino un álbum entero. Considerado el padre del rock alternativo, el artista y su canto a Berlín perviven décadas después en la memoria de los oyentes. Concretamente, cuando escribió las líneas de su tema llamado Berlín, en 1972, aún no había visitado la ciudad, pero utilizó el paralelismo entre el muro que la dividía en dos para recrear el triste final de una pareja que se estaba separando.

Esta lista es una selección que hace Civitatis, la plataforma líder en visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, de entre las mejores ciudades retratadas por canciones en todo el mundo.