Aprovechando el regreso a Madrid del festival L.E.V. que vuelve al madrileño barrio de Legazpi para celebrar su tercera edición madrileña entre el 23 y el 26 de septiembre en Matadero. Y en esta edición 2021, entre otros hitos, el público podrá disfrutar de Croatian Amor y Varg 2tm por primera vez juntos en España.

El L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) es una iniciativa centrada en la producción, divulgación y experimentación en torno a la creación sonora electrónica, la creación audiovisual y el arte digital, que nació hace quince años en la ciudad asturiana de Gijón y que comprende dos citas anuales en formato festival, ofreciendo una panorámica del estado de la creación sonora, audiovisual y digital del momento, y varios eventos descentralizados a lo largo del año denominados como LEVents.

Bajo los akas Croatian Amor y Varg 2tm se esconden Loke Rahbek y Jonas Rönnberg ambos compositores y fundadores de sellos, ‘Posh Isolation’ y ‘Northern Electronics’ respectivamente, que marcan los caminos más experimentales de la electrónica y su fusión con otros géneros como el trap, el Post Club, la música clásica contemporánea, el Pop experimental o los sonidos Vapor y Ambient.

El trabajo conjunto ‘Body of water’(2018) inicia la ‘saga’ colaborativa de los dos artistas, cerrando la cuarta entrega este 2021 con el trabajo ‘Body of content’, centrado en representar las nuevas conexiones digitales acentuadas aún más por la pandemia y el distanciamiento social, pero que ya regían antes como formas comunicativas del siglo XXI. El yo digital, las relaciones a través de la pantalla, el mundo visual aportado por internet y la tecnología para el gran consumo son conceptos integrados en este trabajo, gestado durante meses de confinamiento a través de conexiones online y que cuenta con más colaboraciones (Nikki H2OP, Vallmo, Exploited Body, LYZZA, etc..) que cualquiera de sus anteriores trabajos juntos, demostrando que es posible crear en la distancia y de forma fragmentada y aún así imprimir unidad y concepto al conjunto.

Sin actuaciones conjuntas previas en España, a parte de un doble show presentado de manera individual en la Fundación Caixa de Barcelona para el ciclo de música electrónica Delicalisten del domingo 26 de septiembre, la del domingo en el L.E.V. Madrid es una oportunidad única para verlos trabajar en un directo conjunto.

Con este directo escandinavo y acompañados por Bromo con su también directo ‘No Signal Live AV’, Lev Madrid pondrá el broche de oro a esta edición, aún discreta y ceñida a las restricciones de aforo por lo que cada concierto ofrecerá dos pases en horario de tarde (18:00) y de noche (22:00).