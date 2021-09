El festival L.E.V. recupera su programación musical con conciertos y performances audiovisuales en Cineteca, dentro de Matadero Madrid, de grandes referentes y nuevos talentos nacionales e internacionales como Scanner, Grischa Lichtenberger, Zoe McPherson & Alessandra Leone, Lee Gamble & Clifford Sage, Varg2TM & Croatian Amor, Bromo, Cruhda & Judith Adataberna e Ivankovà & Álvaro Chior. La entradas ya están a la venta en las páginas oficiales del festival y de Matadero.

Una nueva sección de instalaciones audiovisuales se presenta en primicia en diferentes espacios de Cineteca y Naves del Español en Matadero con proyectos de artistas de la talla del canadiense Martin Messier, el colectivo austriaco Total Refusal, el colectivo artístico colaborativo Tundra, y el dúo francés Adrien M & Claire B.

La Nave 0 volverá a convertirse en el epicentro de la programación de Realidad Virtual con la sección VORTEX, a la que se suman propuestas del mítico colectivo inglés D-Fuse fundado por Mike Faulkner, los artistas Fabito Rychter y Amir Admoni, Boris Labbé, Shoeg, y el colectivo internacional Hyphen-Labs, junto a las ya anunciadas de Jakob Kudsk Steensen, Jeanne Susplugas, Lauren Moffatt y Francois Vautier

En colaboración con Medialab Prado y en el marco de Planet LEV Matadero, esta edición creará un espacio de encuentro y experimentación para artistas y colectivos que trabajan en el ámbito de la realidad virtual, donde los participantes podrán descubrir de primera mano diferentes sistemas de interacción en entornos digitales.

La sección Ciudad Aumentada presentará en el espacio al aire libre de Matadero la experiencia Fauna de Adrien M & Claire B y el colectivo de diseñadores Brest Brest Brest, que, a través de una aplicación de realidad aumentada, revelará la vida salvaje escondida en las paredes del centro de creación contemporánea

Incorporado en la imagen de esta edición del festival, se presenta también el trabajo de Lola Zoido: un filtro en realidad aumentada que explora el fenómeno selfie desde las artes visuales y la tecnología, disponible próximamente para todos los usuarios en el perfil de Instagram de L.E.V. Festival.

Realidad Virtual y VR Cinema

Desde la primera edición de L.E.V. Matadero, la sección VORTEX reúne en la Nave 0 algunas de las propuestas actuales más sorprendentes y rompedoras en el campo de la Realidad Virtual y el VR Cinema. En esta edición, tendremos la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de realidad virtual que viene desarrollando en los últimos años el destacado colectivo inglés de artistas visuales D-Fuse fundado por Mike Faulkner, que presentará el estreno mundial de dos nuevas piezas: Intersection, un recorrido de influencia psicogeográfica a través de la ciudad de Londres, en colaboración con Observatory; y Endeka, un experimento de realidad virtual en el que se trasladan y remezclan elementos 2D de una de las primeras animaciones de D- Fuse en el espacio 3D.

El colectivo internacional multidisciplinar Hyphen-Labs presentará su trabajo NeuroSpeculative AfroFeminism, una exploración transmedia contada desde el diseño de producto, las tecnologías emergentes, la investigación cognitiva y el transhumanismo, cuya historia se ubica en un futuro posible, dentro de un laboratorio neurocosmético, en el que las mujeres negras son pioneras en técnicas de optimización cerebral y mejora cognitiva.

El dúo de artistas Fabito Rychter y Amir Admoni, traen a la sección VORTEX su trabajo Gravity VR, un viaje salvaje y emocional a través de un mundo caótico, en el que durante 15 minutos, en caída libre y sin suelo bajo nuestros pies, seguimos los últimos momentos de vida de dos hermanos. La pantalla central de la Nave 0 mostrará La Chute del artista audiovisual Boris Labbé, una pieza que acumula más de veinte premios en prestigiosos festivales y certámenes por todo el mundo, en la que seres celestiales descienden a la Tierra alterando el orden mundial.

Además, podrá visitarse en VR el universo Planet LEV Matadero, experiencia artística virtual creada por Children of Cyberspace y producida por Matadero Madrid y L.E.V. En concreto, su órbita, que alberga sobre plataformas flotantes la exposición del artista sonoro y visual Shoeg (Carlos Martorell) Ecosystems @ORBIT, una serie de espacios virtuales compuestos a partir de escaneos 3D de baja resolución de elementos naturales, a medio camino entre la simulación y la abstracción.

Junto a Aquaphobia del aclamado artista multidisciplinar Jakob Kudsk Steensen, I will sleep when i’m dead de Jeanne Susplugas, Of hybrids and strings de la artista australiana afincada en Valencia Lauren Moffatt, y Recoding Entropia de Francois Vautier, se completa la programación de esta sección para la tercera edición del festival.

Planet L.E.V. Matadero y Medialab Prado

En el marco de Planet LEV Matadero, esta edición creará un espacio en colaboración con el laboratorio de innovación cultural Medialab Prado para reflexionar sobre cómo habitamos los mundos digitales y las posibilidades creativas que ofrecen este tipo de entornos. Durante el festival, los participantes en el open studio Ways Of InteXRaction, ubicado en El Taller de Matadero, podrán descubrir de primera mano diferentes sistemas de interacción y herramientas tecnológicas como la cámara Kinect, las gafas Oculus Quest, el sistema de trackeo HTC o el sistema Chordata desarrollado recientemente en Barcelona. La inscripción para esta actividad se realizará a través de la web de Medialab-Prado, en este enlace

Este espacio servirá también como punto de encuentro, diálogo y experimentación para colectivos y artistas que desarrollan su trabajo en este ámbito, donde pondrán en común diferentes perspectivas y conocimientos que se compartirán posteriormente con el público general desde los canales online de L.E.V. Entre ellos, encontraremos a la investigadora y diseñadora de moda Eva Iszoro, cuyo trabajo con su método de patronaje experimental Accidental Cutting explora las posibilidades de los entornos XR para la creación de colecciones de moda virtuales; o al artista e investigador Julien Lomet del laboratorio INReV Paris 8.

Lola Zoido y el fenómeno selfie

La imagen de esta edición de L.E.V. Matadero se convierte en una propuesta artística en sí misma para el festival. La artista digital Lola Zoido ha creado un filtro en realidad aumentada, disponible próximamente para todos los usuarios en el perfil de Instagram de L.E.V. Festival y reflejado en el cartel de esta edición, que aborda el fenómeno selfie desde lo artístico y lo tecnológico. Un trabajo híbrido que convierte el rostro humano en un lienzo sobre el que experimentar, que nace con la intención de poner en común el arte visual y el arte digital, las artes decorativas y las nuevas tecnologías, y reflexionar en torno a la tendencia actual por el uso de filtros en redes sociales.