El actor y director Antonio Banderas ha expresado este jueves sus dudas sobre la medida anunciada este miércoles por Pedro Sánchez de dar un bono cultural de 400 euros a los jóvenes cuando cumplan 18 años. Banderas ha visitado Madrid para presentar el musical ‘A chorus line’ que llega a la capital por tiempo limitado al Teatro Calderón este viernes. Ante la prensa congregada ha deseado que el anuncio del presidente «no sea solo un gesto electoral». «Ojalá que sea de verdad y tenga continuidad en el tiempo y que no dependa de un partido o de otro, sino porque se apoya a la cultura en este país. Que se corresponda con un interés real de querer apoyar a los teatros, a los cines y a los museos», ha apuntado durante la presentación del musical.

Además de dudar sobre si el bono cultural anunciado se convertirá en realidad o no, el actor y director también ha propuesto «otras soluciones que quizás sean mejores» para apoyar al sector cultural que «ha sufrido mucho» durante los últimos meses: «A lo mejor hay una solución mejor, se podría desgravar todo aquel que consuma cultura y presente facturas al final del año: hay muchas formas que se podrían estudiar», ha añadido.

Banderas es el codirector de este espectáculo junto con la coreógrafa y parte del equipo original de ‘A chorus line’, Connie Wong. Manuel Banderas encabeza el grupo de 26 intérpretes en escena, acompañados por una orquesta de quince músicos en directo bajo la batuta de Arturo Díez-Boscovich. «El teatro se va a reincorporar a los escenarios y recuperar el espacio que se nos robó, que en nuestro caso fue mucho», ha apuntado Banderas, recordando que ‘A chorus line’ vio cómo debido a la pandemia se cerró la posibilidad de convertirse en el primer espectáculo en lengua no inglesa en Broadway.

«Ahora es más complicado, porque requiere mi disposición durante seis meses y no tengo esa disponibilidad», ha señalado el actor malagueño, quien no obstante sí ha adelantado que están en conversaciones para llevarlo al Public Theater de Nueva York. Igualmente, ha justificado su ausencia en este musical de Madrid.

«Reconozco que tengo interés en que, si alguien quiere venir a verme, quiero que lo haga a Málaga, al teatro Soho Caixabank (del que es director). Tengo un contrato con mi ciudad para que Málaga no huela solo a ‘aftersun’, sino a otras cosas. Es cierto que esto de no actuar lo romperé alguna vez, pero hoy el ‘show’ está en buenas manos y la gente no me va a echar de menos», ha apuntado.

Respecto a una posible nueva restricción de aforos en caso de que evolucione negativamente la pandemia, ha admitido que «habrá que aceptarlo». «Tenemos la esperanza de que eso ya no ocurra, pero si pasa, nos adaptaremos porque somos luchadores y ya antes nos hemos revuelto hasta perdiendo dinero», ha destacado.

Sobre su participación en Indiana Jones 5

Banderas también ha hablado de sus nuevos proyectos, desde poner voz a una nueva entrega de ‘El gato con botas’ hasta su participación en ‘Indiana Jones 5’. «La gente se piensa que interpreto al malo, pero no lo hago. Además, es una placer y a la vez un desafío trabajar para Steven Spielberg», ha comentado con humor.

Además, el icónico intérprete de ‘El Zorro’ ha reconocido que en los últimos años está trabajando a un ritmo frenético,tras la rueda de prensa, viajaba a Málaga para ensayos de diez horas, pero con otra perspectiva. «El ataque al corazón es una de las mejores cosas que me han pasado porque me enseñó a vivir de una manera más eficiente», ha indicado.

La elección de ‘A Chorus Line’ para regresar a Madrid se debe a que se trata de un espectáculo que «cambió la historia de los musicales para siempre y tiene un halo de modernez». «Es una historia de superación que permite al público ser testigo de una audición. Pero también es una historia escrito en un momento de abusos: de poder, de pareja, de género y de condición sexual», ha alertado.