Las influencers españolas mejor vestidas del Coachella 2026: los outfits que han arrasado

Coachella 2026 ha vuelto a confirmar su doble condición de fenómeno musical y escaparate global de tendencias. Con un cartel encabezado por figuras internacionales como Justin Bieber o Karol G, el festival no sólo reúne a miles de asistentes, sino que también atrae a celebridades, marcas y creadores de contenido que convierten cada rincón del recinto en una pasarela improvisada..

En esta edición de 2026, el estilo boho se reinventa con claras influencias urbanas, mezclando tejidos vaporosos con elementos más estructurados, accesorios llamativos y referencias culturales diversas. Dentro de este contexto, las influencers españolas han destacado con propuestas que combinan tradición, tendencias globales y una marcada identidad propia.

En OKDIARIO os presentamos una lista con las famosas mejor vestidas del evento. ¡Te va a sorprender!

Sofía Surfers

Entre las propuestas más sobrias pero efectivas se encuentra la de Sofía Surfers, quien ha apostado por una estética relajada que conecta directamente con la esencia original de Coachella. Su elección de una camisa blanca anudada combinada con vaqueros transmite naturalidad, mientras que el sombrero cowboy aporta el toque imprescindible para integrarse en la narrativa estética del festival.

Este tipo de estilismo, aparentemente sencillo, demuestra cómo las piezas básicas pueden adquirir protagonismo en un contexto donde predominan los looks elaborados. Sofía ha sabido equilibrar comodidad y estilo, alineándose con una tendencia creciente que prioriza la autenticidad frente a la sobrecarga visual.

Marina Rivers

Más arriesgada ha sido la propuesta de Marina Rivers, quien ha optado por incorporar elementos claramente inspirados en la tradición española. La influencer ha compartido su look acompañado de un mensaje en el que hace referencia a su «Spanish girl era», una declaración que se refleja en la elección de una torera y un sombrero cordobés.

La combinación de estas piezas con un maquillaje llamativo genera un contraste interesante entre lo clásico y lo contemporáneo. En un entorno dominado por referencias estadounidenses, Marina introduce una narrativa distinta que reivindica la identidad cultural, adaptándola a un contexto internacional sin perder frescura.

Lola Lolita

Tal y como podemos apreciar, Lola Lolita ha optado por un estilismo que se mantiene dentro de los códigos habituales del festival, aunque con un enfoque más contenido. La modelo ha lucido vaqueros combinados con una camisa de estampado paisley, una chaqueta de ante y, nuevamente, el omnipresente sombrero cowboy.

Este conjunto refleja una interpretación coherente del estilo Coachella, donde los tejidos naturales y los estampados juegan un papel clave. Lola apuesta por una estética reconocible, pero introduce matices personales que refuerzan su identidad dentro del saturado universo de influencers.

Carlota Melendi

La presencia de Carlota Melendi, hija del cantante Melendi, no ha pasado desapercibida en las primeras horas del festival. Su elección de un conjunto marrón de ante con flecos, acompañado de botas de estilo western y sombrero, se inscribe de lleno en la tendencia cowboy que domina esta edición.

El look destaca por su coherencia estética y por la manera en que cada elemento contribuye a construir una imagen sólida. Los flecos, en particular, aportan dinamismo y movimiento, reforzando la conexión con la estética del desierto y con el imaginario clásico del oeste americano.

Sara Cisneros

Las faldas largas blancas han sido, desde los inicios de Coachella, uno de los símbolos más reconocibles del festival, y Sara Cisneros ha recuperado este elemento con una interpretación actualizada. La influencer ha combinado su falda con un top corto, un cinturón que marca la silueta y un gorro de crochet que añade textura al conjunto.

El resultado es un estilismo equilibrado que mantiene la esencia bohemia mientras incorpora detalles contemporáneos. La elección del blanco no solo remite a la tradición del festival, sino que también aporta luminosidad y frescura en un entorno marcado por las altas temperaturas.

Melodie Peñalver

Para Melodie Peñalver, esta ha sido su primera experiencia en Coachella, y su debut ha estado marcado por una clara intención de integrarse en el ambiente sin caer en el exceso. Según ha compartido, buscaba un look acorde con el festival, pero evitando la sensación de disfraz, un objetivo que ha logrado mediante una propuesta basada en el blanco, el encaje y el romanticismo.

Su estilismo destaca por la delicadeza de los tejidos y por una construcción que prioriza la elegancia sin renunciar a la comodidad. En un entorno donde la exageración es frecuente, Melodie apuesta por la sutileza, ofreciendo una alternativa que también encuentra su espacio dentro del panorama festivalero.

Andi Washington

Por su parte, Andi Washington, hija de Belinda Washington, ha decidido poner el foco en la moda española con un look compuesto por prendas de firmas nacionales. La creadora de contenido ha lucido un minivestido azul acompañado de gafas XXL y botas con efecto piel de serpiente, logrando un conjunto que equilibra sofisticación y carácter.

Este tipo de elecciones refuerzan la visibilidad de las marcas españolas en un escaparate internacional de primer nivel. Andi construye una imagen llamativa y también contribuye a proyectar la industria de la moda española más allá de sus fronteras.

Después de leer todo esto, cuéntanos… ¿Qué influencer te ha gustado más?