Concierto de Karol G en Coachella 2026: horario, setlist, artistas invitados y cómo ver online

Karol G hará historia al converstirse en la primera artista latina en ser cabeza de cartel de Coachella 2026. uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial. Este hecho marcará un hito en su carrera.

El festival de Música y Artes de Coachella reúne cada año a algunos de los artistas más influyentes del panorama musical y atrae a miles de asistentes de todas partes del mundo, por lo que ocupar el puesto de cabeza de cartel está reservado para grandes figuras internacionales.

¿Qué día es y a qué hora?

El primer concierto de la cantante colombiana Karol G será el domingo 12 de abril a las 21:55 (hora en California), en la península serán las 06:55 y en las Islas Canarias las 05:55. Y el segundo concierto que dará en el Festival de Coachella será el siguiente domingo 19 de abril a la misma hora.

Setlist de Karol G

En la apertura de su concierto, serán estas las canciones que la artista cantará:

TQG (su gran éxito junto con Shakira).

Besties.

Mi Cama.

De la misma manera se espera que suenen en el Coachella las siguientes:

Bichota.

El Makinón.

Gatúbela.

Poblado.

Si antes te hubiera conocido.

Amargura.

Ivonny Bonita (Uno de los temas más esperados de su nueva etapa en 2026).

Mientras me curo del cora.

Y se espera que cierre el concierto con:

Tusa.

200 Copas (que contará con banda en vivo).

Provenza.

Artistas invitados al concierto de Karol G

Las filtraciones de los ensayos en Indio y la prensa especializada apuntan a estos 4 invitados estrella:

El primero de ellos es J Balvin, que es el más probable. Ambos son de Medellín; además, él la ha apoyado desde sus inicios y recientemente se les vio juntos ensayando. Así que, lo más probable es que canten Poblado Remix o su reciente colaboración «+57».

La segunda sorpresa es Thalía, esta es la gran sorpresa de 2026. Se filtró una foto de ambas en un escenario con vestuarios de plumas muy al estilo de Tropicoqueta, el nuevo álbum de Karol. Podrían interpretar juntas un clásico de Thalía o un tema nuevo.

Otra de las opciones podría ser Kali Uchis, al ser también colombiana y haber colaborado en Labios mordidos; los rumores son muy fuertes. Kali Uchis tiene una estética que encaja perfectamente con el ambiente del festival Coachella.

Y el último sería Feid, no sería un concierto de Karol G en 2026 sin el Ferxxo. Aunque él no ha confirmado show propio, se espera que aparezca para cantar Contigo o su éxito Friki, siendo uno de los momentos más virales del domingo.

Cómo ver en streaming online gratis

La transmisión oficial es a través de YouTube, en el canal oficial del festival.

En él, habrá hasta 7 señales simultáneas. Debes buscar la que diga Coachella Stage, que es donde actuará Karol G.