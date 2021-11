Ximo Puig ya es presidente de los Països Catalans…, para el Senado. La decisión de la Mesa permite denominar así al presidente de la Generalitat Valenciana en cualquier iniciativa de la Cámara Alta.

La decisión de la Mesa del Senado de permitir que el territorio valenciano pueda ser denominado como a cada una de sus señorías le venga en gana puede tener consecuencias serias. Hace no mucho, el diputado de Vox David García advertía que era posible que el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig se creyera presidente de un país imaginario, en referencia a los Països Catalans. Hoy, la Mesa del Senado ha posibilitado que, por ejemplo, un senador socialista valenciano pueda referirse a Puig, precisamente así: como presidente de los Països Catalans. Algo que también se pueden arrogar Pere Aragonés o Francine Armengol, presidente de la Generalitat de Cataluña y presidenta de Baleares.

Pero la decisión de la Mesa también posibilita, por ejemplo, que un senador catalán o gallego o vasco o extremeño pueda afirmar que la ciudad de Orihuela forma parte de los Països Catalans, o que la capital española del Turismo por excelencia, Benidorm (comarca de Marina Baja, Provincia de Alicante), se encuentra en el corazón de los Països Catalans.

No es nuevo, se trata de una vieja reivindicación catalanista. OK DIARIO publicó recientemente que El temps, una revista catalanista subvencionada por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, situaba, en un artículo a la Isla de Tabarca, pegada a Alicante y mucho más a Santa Pola, en los Països Catalans. La misma Generalitat Valenciana que preside Puig ubicó el mercado central de Valencia dentro de esos mismos Països Catalans. Y, luego, se disculpo: había sido -dijo- un error.

Sin embargo, al contrario, no hay concesiones. El Senado del Reino de España, obligó hace apenas unas horas al Partido Popular a cambiar una iniciativa porque al escribir ‘Valencia’ lo había hecho sin el acento abierto valenciano (València), que es su denominación en valenciano. Ahí, sí que no se puede escribir ni mencionar como uno quiera. Hasta el punto, que el PP tuvo que pedir disculpas por lo que se consideró un error tipográfico y rectificar.

Mientras, Plataforma per la Llengua, autodenominada ‘la ONG del catalán’ distribuye pegatinas para señalar a las empresas que discriminan el valenciano según su criterio. Plataforma per la Llengua ha publicitado la medida en twitter, donde se justifica hablando de agresiones lingüísticas. Al contrario, por lo que se ve, no las hay.