Vox acusa a Compromis de querer «masacrar a Mazón para salvar a su presidente Sánchez»

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha defendido este jueves al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, frente a la maniobra de Compromís para que el Parlamento autonómico respaldase en el Pleno de estos miércoles y jueves que el ex presidente dejara su acta de diputado: «Lo han querido masacrar desde el primer día para salvar a su presidente Sánchez», en referencia al apoyo con que los nacionalistas mantienen al Gobierno tras la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024. Además, José María Llanos ha tildado a Compromís de «pagafantas» y «palmeros del Partido Socialista».

En concreto, José María Llanos ha sostenido que la propuesta de Compromís para que Mazón deje su acta: «Es que no quiere que esté. Ni aquí, ni siquiera en su casa. Lo han querido masacrar desde el primer día. En eso han centrado ellos su reconstrucción, que no es tal. Simplemente, se trata de acabar con una persona, también en lo personal, para salvar a su presidente Sánchez y evitar que sea condenado por su actitud criminal y traidora y por su abandono de los valencianos en los peores momento de la tragedia», en referencia a la DANA. José María Llanos ha destacado que Compromís «ya saben lo que es: pagafantas, palmeros del Partido Socialista».

En este sentido, el portavoz de Vox ha señalado que su voto en contra en torno al planteamiento de Compromís «es la respuesta a una propuesta que nos parece completamente absurda y cara a la galería».

También, el portavoz del PP, Fernando Pastor, ha criticado la propuesta de Compromís. Y ha recordado a este respecto que «quieren que se vaya todo el mundo del PP», mientras que de los de Pedro Sánchez «que se queden todos los que están».

Pastor ha explicado que lo que pretende Compromís «no es serio». Para el portavoz popular es «un sinsentido» que Compromís «gaste tanta energía intentando que se vaya todo el mundo del PP», a la vez que «intentando», también, que «los del Gobierno de Pedro Sánchez, a los que mantiene con su voto, sigan ahí».