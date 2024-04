Villarejo sobre si hay montaje contra Zaplana: «La verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero»

El ex comisario José Manuel Villarejo ha manifestado este viernes, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia que «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero», preguntado en torno a si mantenía la existencia de un montaje contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro Eduardo Zaplana, que se encuentra imputado en el denominado caso Erial.

En el caso Erial se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana. El fraude está cuantificado en 20 millones de euros. Y, en ese caso hay un total de 15 imputados, incluyendo a Eduardo Zaplana.

Villarejo ha acudido este viernes a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde el tribunal le ha comunicado que debía acudir otro día a declarar. Y, allí, ha sido preguntado si seguía pensando que la causa que dirime la Audiencia de Valencia era un montaje, precisamente, contra el ex ministro y ex presidente valenciano. A lo que ha respondido que «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero», si bien ha preferido no extenderse en su respuesta «por respeto al tribunal». No obstante, ha dicho, también: «Hay que seguir creyendo en el Estado de Derecho. Si no esto es un caos, la verdad».

Preguntado por si mantiene que los conocidos como papeles del sirio que originaron el caso Erial «se habían colocado» en la vivienda de Zaplana, ha dicho: «No lo dejé caer. Simplemente, a preguntas de una de sus señorías, dije cuál era mi experiencia y nada más». Y, preguntado también acerca de si es una opinión o una información, ha manifestado que «soy letrado en ejercicio y sé un poquito de dilucidar lo que es una opinión, lo que es una evidencia, un dato o una vivencia. Entonces, casi siempre, cuando testimonio lo hago en base a mi vivencia. Las opiniones son para los expertos y forenses», según EP.

Se da la circunstancia de que, según publicó OKDIARIO en mayo de 2023, Villarejo volvió entonces a poner en cuestión en el Congreso el origen de la investigación del conocido como caso Erial. Si en octubre de 2021 Villarejo ya afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había utilizado a un confidente sirio [Al Naddaf Yaloud Imad] para «destruir» a Zaplana, casi dos años después acusó al Servicio de Inteligencia de usar a la Guardia Civil en operaciones «delicadas» como éstas porque «no se fiaba de la Policía».