Vandalizan la sede de España 2000 en Valencia con pintadas de los ‘países catalanes’ y «puta España»

La sede del partido político España 2000 en la calle Serpis de Valencia ha amanecido este martes vandalizada, con pintadas con las siglas PPCC (países catalanes), la estelada y la hoz y el martillo. A esas pintadas se agregan otras. Entre ellas, una, en la que se puede leer ‘puta España’, como se ve en la imagen que ilustra esta información.

La citada sede cuenta con cámaras que han captado a los autores. Según han revelado fuentes de la formación se trata de dos individuos, que ocultan su rostro con gorra y braga de abrigo. Las mismas fuentes han agregado que están a la espera de sacar las imágenes de las cámaras para presentar una denuncia ante la Policía Nacional por los hechos acaecidos.

Se trata de la tercera sede de un partido político vandalizada en Valencia en los últimos tiempos. Con anterioridad, lo habían sido la del PP y la del PSPV-PSOE, además de la histórica asociación valencianista Lo Rat Penat.

En concreto, la madrugada del 6 de julio de este 2025, la sede del PSPV-PSOE en la calle Hospital, en pleno centro de Valencia, fue objeto de pintadas por parte de Juventud Combativa, que reivindicó la autoría de los hechos de aquella madrugada.

Otra madrugada, la del 8 al 9 del pasado año 2025, la sede ubicada en la ciudad de Valencia de Lo Rat Penat, la entidad referencial del valenciano, fue también vandalizada. Los hechos fueron obra de la organización juvenil, Arrán, considerada los cachorros de la independentista y catalanista CUP y de Aixá. Estas organizaciones, no sólo dejaron su rúbrica en el lugar, sino que también, Arrán, subió un vídeo a su perfil de X, antes Twitter, en que mostraba cómo se habían producido. Una de las pintadas que dejaron quienes vandalizaron la sede de Lo Rat Penat fue: «No nos haréis españoles».

Arran volvió a dejar su sello de radical en la ciudad de Valencia. En concreto, en la sede del PP Comunidad Valenciana, cuya fachada en la calle Embajador Vich, en pleno centro urbano, amaneció cubierta de pintadas y mensajes contra la formación. «Manchados de sangre hasta el cuello», escribió Arran en la acera de la sede de PP, que llenó de manos rojas.