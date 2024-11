El único policía local de un pueblo de Castellón patrulla en su coche porque el oficial no pasa la ITV

El único policía local de Navajas, un pequeño municipio de la provincia de Castellón con poco más de 800 habitantes, se ve obligado a patrullar las calles y caminos en un vehículo particular y no en el oficial. La gravedad del asunto no es menor, porque el vehículo sirve para dar respuesta a las emergencias entre otras cuestiones. El coche oficial de la Policía Local fue adquirido en 2007. Tiene, por tanto, 17 años y no supera la Inspección Técnica de Vehículos (ITV): «Está para ir al desguace», según sentencia al portavoz de PP en la oposición Ignacio Navarro. El portavoz popular mantiene que el vehículo no ha pasado la ITV porque tiene «reparaciones pendientes».

El problema refleja la situación que viven algunos pequeños municipios. Pero ha tomado especial vigencia en los días actuales. Entre otros motivos, porque el vehículo de la Policía Local, el único con que contaba el municipio, es importante para dar respuesta a las emergencias, para la protección ciudadana o para atender eventos masivos. Los populares lamentan que han conocido que el coche no ha pasado la ITV «a través de terceros» y no por el Grupo de Gobierno.

Navajas es un municipio ubicado en la comarca del Alto Palancia. En concreto, en lo que es el camino natural que une Aragón con la Comunidad Valenciana. El municipio está gobernado desde 2015 por una formación de corte local Alternativa por Navajas y su alcalde es Roberto Torres, de ese mismo partido.

En 2007, con el PP en el Gobierno local, el Ayuntamiento adquirió un vehículo y una moto para la Policía Local, según relata Ignacio Navarro a OKDIARIO. Pero, el coche tiene ya 17 años. No ha superado la ITV. Y el único policía se ve obligado a conducir su propio coche para cada una de sus actuaciones.

De la moto «no sabemos nada, no se la ve», afirma Ignacio Navarro. La moto, según el PP «se consiguió a coste cero, pero no sabemos en qué estado se encuentra».

«El agente hace las patrullas a pie y, cuando tiene que desplazarse, usa su utilitario personal, ahora», explica Ignacio Navarro. «El vehículo oficial no supera la ITV porque tiene muchas reparaciones pendientes».

El asunto de la falta del vehículo para la Policía Local ha alcanzado tal punto que el PP llevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para instar al Consistorio a que resuelva el problema, ya sea a través de un leasing o de una subvención. Hasta entonces, el único policía local de Navajas tendrá que seguir patrullando en su vehículo particular.