Teresa, la menor abusada por el marido, entonces, de Mónica Oltra, pasa por una muy delicada situación económica. Comparte casa con su padre, su pareja, un bebé de 14 meses y otro que está a punto de nacer. Su avanzado estado de gestación le impide trabajar. Y con la pensión del padre y los esporádicos trabajos de su pareja, que se dedica al montaje y desmontaje de ferias, apenas llegan a fin de mes. Sin embargo, lo más importante, el alimento y la manutención de su bebé y del que está en camino son lo primero y nunca les falta.

Teresa siempre quiso tener una familia. Ése fue su sueño en aquellos duros días del centro de acogida en que era víctima de abusos por el marido, entonces, de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Pero con tesón y esfuerzo logró esa familia. Su pareja trabaja duro para obtener un rendimiento económico en el montaje y desmontaje de ferias. Son padres de un bebé de 14 meses. Y lo serán en breve de otro «salgo de cuentas el 16 de julio, pero creo que se me va a adelantar». También, varón.

Sus dolores de cabeza no sólo le llegan cuando revive en su cabeza el infierno de los abusos, sino también a causa de la delicadísima situación económica que padece y que ella ha explicado para OKDIARIO en el vídeo que ilustra esta información. «Estamos yendo a Cáritas, a Cruz Roja y a todos los sitios donde podemos ir porque, de momento, no pueden dar ayudas de las asistentas sociales por el juicio que tengo pendiente del despido improcedente» del hospital público de Torrevieja, afirma Teresa ante la cámara.

Teresa relata también que su padre «no es que cobre mucho y tampoco podemos hacerlo todo con su dinero». No obstante, se le alegra el gesto cuando afirma que «de momento, el niño, puede comer». De Pedro, su pareja, Teresa dice que trabaja días sueltos y que, además, está buscando empleo, porque la labor de montar y desmontar ferias se lleva a cabo cuando surge «y eso no nos ayuda mucho». A Teresa le salió un empleo, de camarera, pero no pudo aceptarlo porque debido a su avanzado estado de gestación no podía pasar un sinfín de horas de pie.

La situación es tan precaria que ha abierto un bizum para recibir también ayudas en el 670742251, su único número. Y por ese canal va recibiendo también colaboraciones para salir adelante hasta que el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig decida desbloquear la indemnización pendiente desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que Teresa reclama: 240.000 euros por los abusos a que fue sometida por el marido, entonces, de Mónica Oltra.

La intención de Teresa, una vez tenga a su bebé y esté en condiciones de trabajar, es buscar un empleo que le permita mantener su sueño: el de tener una familia estable. Esa de la que siendo ella una niña no pudo disfrutar.