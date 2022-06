Recta final para el ‘caso Oltra’: de «el expediente lo encargué yo» a la exculpación de sus abogados

Recta final para el ‘caso Oltra’. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estudia las alegaciones presentadas por las partes personadas para decidir acerca de la imputación de Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, donde también ejerce de portavoz y secretaria de ese mismo gobierno. El desenlace, según las fuentes consultadas, se conocerá en los próximos días o semanas en un proceso en el que la propia Oltra ha pasado de declarar «el expediente lo encargué yo» a que sus abogados reclamen su exculpación porque consideran que no hay indicios de criminalidad en sus actuaciones.

El ‘caso Oltra’ es el que da nombre a la investigación que puso en marcha el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia a instancias de la menor abusada sexualmente por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana. Lo que se intenta esclarecer es si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor por los mencionados abusos a que era sometida. Hasta la fecha hay 13 personas imputadas. Todos cargos y personal de la citada Consejería. Pero a diferencia de cuando Oltra lideraba la oposición y exigía ceses, ahora, ninguna de esas 13 personas ha dimitido.

La investigación judicial llegó a un punto en que no era posible progresar, según defendió el propio instructor, sin la imputación de Mónica Oltra. Como ella es aforada por su condición de vicepresidenta y diputada, el juez tuvo que elevar consulta al TSJ valenciano y es ahora la Sala de lo Civil y lo Penal de ese tribunal la que debe dilucidar si imputa o no a Mónica Oltra.

El tribunal tiene ya en su poder las alegaciones de las partes, incluidas las de los propios abogados de Oltra. Ella decidió personarse hace unos días, señal de que considera que tiene la necesidad de defenderse ante lo que ella ha llegado a definir como una «cacería».

Pero el fondo de la investigación trata de dilucidar además quién ordenó la apertura de un expediente sobre el caso en la Consejería de Oltra, un procedimiento paralelo al judicial, que por ello recibe el nombre de ‘expediente paralelo’. Y son sus mismas palabras las que le jugaron una mala pasada a este respecto. El pasado 7 de marzo, en una comparecencia ante los medios, según reflejó en su día OKDIARIO, Oltra dijo que «el expediente lo encargué yo», para agregar en esa misma comparecencia que «me quieren a mí, me tienen a mí».

Sin embargo, 3 meses después, los abogados de Oltra, en su escrito de alegaciones a la competencia del tribunal nombrado por el TSJ valenciano, han solicitado -como también ha informado OKDIARIO- el sobreseimiento de la causa porque entienden que no hay indicios de criminalidad en sus actuaciones y sostiene que ella no dio orden de abrir ningún expediente para llevar a cabo esa instrucción paralela ni con la intención de desacreditar los argumentos que sostiene la menor abusada por el ex marido de Oltra.

En las últimas horas, además, el Ayuntamiento de Ribarroja envió al juez una certificación que acredita que Mónica Oltra y su marido entonces siguieron empadronados en la misma vivienda durante la instrucción paralela, si bien según otras fuentes consultadas este hecho no significa que de facto compartieran casa porque pudo suceder que el marido de Oltra hubiera seguido empadronado allí aunque físicamente viviera en otra dirección.

Por otro lado, pero en este caso sí importante, está la postura del fiscal, que ya se ha manifestado y ve «indicios relevantes» en la actuación de Mónica Oltra y se ha mostrado favorable, incluso, a solicitar nuevas diligencias.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la decisión del TSJCV acerca de la imputación de Mónica Oltra no debe demorarse, porque el tribunal ya estudia las alegaciones. La defensa de la menor abusada dijo en esas mismas alegaciones que la imputación de la vicepresidenta valenciana garantizaba su derecho a la defensa.

En la postura contraria, el sobreseimiento, están los abogados de Oltra, pero también una de las imputadas, que en sus alegaciones defendió la no imputación de la vicepresidenta. Un tercer grupo lo conforman las acusaciones populares, que son la asociación Gobierna-T y Vox, cuyas alegaciones no han trascendido. En cuanto al PP, que no forma parte del caso, las fuentes consultadas que sigue el caso con atención y no descarta su personación en una fase futura.