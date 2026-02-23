Prisión provisional para tres colombianos por asaltar revólver y machete en mano un chalet en Castellón

Un juez ha decretado prisión provisional para tres varones de origen colombiano por asaltar en plena madrugada con revólver y machete en mano una vivienda situada a las afueras de Castellón. Los asaltantes forcejearon con los moradores de la citada vivienda. Los ataron y amordazaron. Después, huyeron con el botín. Los hechos ocurrieron hace casi un año. En marzo de 2025. Ahora, los autores de aquel robo con violencia han sido detenidos por efectivos de la Policía Nacional, según el relato de la propia Policía Nacional. Además, se les acusa de robos más. Las detenciones se han producido en Castellón, Seseña (Toledo) y Madrid.

Las detenciones se han producido tras concluir los investigadores que dos individuos habían participado en la ejecución material de los hechos. Pero que, además, había un tercero que había participado en la autoría intelectual del asalto. Este último, había sido el encargado de suministrar la información necesaria a los asaltantes para llevar a cabo con éxito el robo.

Los agentes han recabado varios mandamientos de entradas y registros del Juzgado de Instrucción 5 de Castellón. Una vez obtenidos, han efectuado las detenciones en las localidades mencionadas de Castellón, Seseña y Toledo de modo simultáneo. Y han procedido a las detenciones. En los registros, los agentes han hallado ropa y armas con que se llevaron a cabo los robos antes citados.

En el operativo han participado policías de las unidades centrales de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón.

Hay que recordar, tal como publicó en su día OKDIARIO, que en enero de este año, 2026, cuatro varones, uno de origen dominicano y tres españoles, y a una mujer, española, fueron igualmente detenidos por agentes de la Policía Nacional tras el asalto violento a una vivienda ubicada muy cerca del centro urbano de la ciudad de Alicante. En la operación policial fueron intervenidas también cinco armas de fuego.

Antes, en abril de 2024, como también publicó OKDIARIO, una mujer de 84 años de edad fue víctima de un robo en su vivienda en La Punta (Valencia) en el transcurso del cual resultó maniatada y apaleada. Los autores fueron varios hombres, cuya nacionalidad no trascendió. La mujer presentaba heridas en la cabeza y se encontraba maniatada cuando los agentes accedieron a la vivienda tras ser avisados por la víctima a través de un botón de teleasistencia.