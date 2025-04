Pradas eleva recurso de reposición por la «parcial» transcripción de su declaración: «Que sea literal»

La defensa de la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas, investigada en el caso de la DANA, ha elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja que dirige las diligencias previas de ese mismo caso, Nuria Ruiz Tobarra, un recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de la magistrada en respuesta a la petición de la propia ex consellera de anular la transcripción de la misma, al considerarla «parcial». Pradas argumenta que en su primer escrito no había solicitado una corrección en los puntos que la transcripción es «incorrecta o exacta», como se desprende del auto de respuesta de la juez, sino su anulación y una nueva transcripción literal de su propia declaración. Considera que la transcripción efectuada por el juzgado tiene una «falta de literalidad más que evidente».

Este recurso de reposición ha sido presentado por la defensa de Salomé Pradas a la magistrada este 29 de abril. Es decir, el mismo día en que estaba llamado a declarar en calidad de testigo el presidente de la Diputación de Valencia Vicent Mompó en este mismo caso. Declaración que ha sido finalmente suspendida por la magistrada a instancias de José María Bueno, abogado del otro investigado, Emilio Argüeso.

En concreto, el abogado de Salomé Pradas, Eduardo Urbano, recuerda a la magistrada que con fecha 24 de este mes de abril, solicitó la «transcripción literal» de la declaración prestada ante la juez en calidad de investigada por la ex consellera este 11 de abril. Porque, tal como ha publicado OKDIARIO consideraba que la que le fue entregada a su defendida que «no puede ser considerada como una verdadera transcripción».

La magistrada Ruiz Tobarra respondió a esta petición apenas un día después. Y decidió que se requiriera a la defensa de Pradas «para que concrete los puntos en los que considera que la transcripción es incorrecta o inexacta». Y para que «manifieste las alegaciones que se deben incluir y, con su resultado, se acordará».

Ahora, la defensa de Salomé Pradas no considera esta respuesta de la magistrada «conforme a derecho» . Y, por ello, ha decidido interponer un nuevo recurso de reposición. Así, el representante jurídico de la ex consellera recuerda a la magistrada que lo que solicitó «no es que se corrija o amplíe el contenido de la transcripción,» sino que se proceda a la «transcripción literal con el visionado de la grabación de la declaración» de Salomé Pradas.

Argumenta, en ese sentido el letrado que «no se trata» de que tanto su defendida como él tengan que señalar «en puntos concretos la transcripción, sino que estamos hablando de 10 folios, que se pretende sean el reflejo de una declaración de casi tres horas». Y califica la «ausencia de literalidad» de la transcripción actual del juzgado como «más que evidente». Recuerda, además, que según «reiterada jurisprudencia» del Tribunal Constitucional y del Supremo, esa transcripción debe ser «literal».

También, indica el defensor de Pradas a la juez que: «No corresponde, a esta Representación procesal, como parece predicar la resolución que se recurre, poner los medios para hacer valer nuestro propio derecho a la defensa transcribiendo la declaración como investigada de la Sra. Pradas y haciendo una especie de propuesta de transcripción al Juzgador instructor».

Al contrario, según indica también Eduardo Urbano en su escrito, es el juzgado quien debe «a través de sus propios medios, garantizar el derecho a la defensa de todas las partes, ya que se trata de una actividad instrumental del propio juzgado, a fin de garantizar debidamente los derechos de las partes procesales y en particular de lo manifestado por una de las personas investigadas en la causa».