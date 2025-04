Pradas desmiente a la delegada del Gobierno: no le ofreció la UME a las 12:23h como afirmó ante la juez

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé «no planteó activar» a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 12:23 horas de este 29 de octubre, el día de la DANA, a la entonces consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. Así, se desprende de la declaración de la propia ex consellera, en calidad de investigada, ante la juez que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, este 11 de abril.

En concreto, según consta en la declaración de Salomé Pradas, la ex consellera mantuvo una conversación con Pilar Bernabé sobre la que la ex consellera manifiesta que: «En ese momento no se planteó activar a la UME, la delegada tampoco lo planteó, porque ya estaban desplegados los bomberos del consorcio provincial y forestales en el territorio, hablaron de colaboración y medios, porque aún no había una emergencia de nivel 2 declarada», manifiesta Pradas.

Estas manifestaciones de Salomé Pradas ante la juez desmienten las efectuadas sólo tres días después por la delegada del Gobierno, también ante la magistrada. En el caso de Pilar Bernabé, según recogieron diversos medios, esta última llamó a Pradas a las 12:23 horas para ofrecerle a la UME.

En esa misma declaración ante la magistrada, Salomé Pradas relata también que a las 14:00 horas de aquel 29 de octubre, volvió a hablar con Pilar Bernabé., «porque se tenía noticia del desbordamiento del río Magro a su paso por Utiel y ahí inmediatamente le pide la UME a la delegada», si bien Salomé Pradas añade que la Unidad Militar de Emergencias «tardó tres horas en activarse».

El relato de Salomé Pradas desmiente el argumento de Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno manifestó que en esa llamada de las 12:23 horas ofreció a la UME. Y que dos horas después volvió a insistir: «Pídeme a la UME, por favor», pero que Pradas no requirió a la Unidad Militar de Emergencias hasta pasadas las 15:00 horas.

La declaración de Salomé Pradas ante la juez deja en una difícil posición a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que en estos últimos días ha protagonizado un enorme escándalo, porque la página web del PSOE, se relataba que Pilar Bernabé contaba con dos licenciaturas universitarias, Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, que no posee. Bernabé ha venido achacando esta circunstancia a un «error» del PSOE. El Partido Socialista cambió horas después de que OKDIARIO destapara el escándalo la mención a ambas titulaciones por «inició sus estudios».