Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a 6 personas, tres de nacionalidad española, dos marroquíes y otra de origen venezolano, de edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. Las detenciones se han producido en dos intervenciones policiales distintas a raíz de la ‘okupación’ de tres viviendas. En concreto, dos bungalows y un chalet. A los detenidos se les imputa un presunto delito de allanamiento de morada. De nuevo, la pesadilla de la ‘okupación’ vuelve a aparecer. En los tres casos, se trataba de segundas residencias.

El pasado año 2021, sólo entre julio y septiembre, ingresaron en los juzgados de la Comunidad Valenciana un total de 105 demandas de personas que habían sido víctimas de la ‘okupación’ de sus viviendas. El problema continúa. De hecho, la pasada semana, otros 6 presuntos ‘okupas’ fueron detenidos en la localidad de Benidorm. En este caso, cuatro de los detenidos lo fueron por la presunta ‘okupación’ ilegal de 2 bungalows. Y, los otros 2, por la de un chalet, según ha informado la Policía Nacional.

En el caso de los bungalows, según el relato policial fue un vecino quien alertó a la Policía Nacional. acerca de la presencia de persona extrañas y no conocidas en el interior de uno de esos bungalows. Supuestamente, los dos individuos estaban ocasionando problemas por agua a todo el vecindario. Los agentes se pusieron entonces en contacto con el legítimo propietario de la vivienda. Utilizaba el bungalow como segunda residencia. No sabía quiénes eran esas personas a las que se refería su vecino. El no había dado permiso a nadie a residir en esa vivienda, que utilizaba con frecuencia.

No obstante, los 2 supuestos inquilinos, y siempre según el relato policial, dijeron a los agentes que tenían un contrato de arrendamiento y que llevaban una semana en la casa. Las comprobaciones de los agentes revelaron que ambas afirmaciones no se correspondían con la realidad. Fue entonces cuando los policías trataron de acceder a la vivienda ‘okupada’, pero las 2 personas que se encontraban en su interior se descolgaron de una cuerda por una ventana lateral situada a 7 metros de altura. Al descolgarse, uno de los presuntos ‘okupas’ resultó herido de gravedad, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Ambos fueron detenidos.

Paralelamente, los agentes observaron a otras 2 personas salir de un bungalow continuo. Manifestaron espontáneamente, según la Policía, haber ‘okupado’ la vivienda de la que acababan de salir. Los agentes comprobaron que el bombín de acceso a esa vivienda estaba roto. Posteriormente, el legítimo propietario de la casa manifestó, siempre según la Policía, que se trataba de su segunda residencia y que no había sido alquilada. Los cuatro ‘okupantes’ de ambas viviendas de nacionalidad española, y uno de origen venezolano, fueron detenidos.

También, fueron detenidos 2 marroquíes. En este caso, por la ‘okupación’ de otra vivienda en Benidorm. En concreto, en una urbanización de chalets. En el domicilio ‘okupado’ había armas de fuego que correspondían al legítimo propietario. Los agentes comprobaron que las citadas armas se encontraban con todas las medidas de seguridad en su armero correspondiente.