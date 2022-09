La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha negado ante el juez que ella diera instrucciones sobre el caso sobre los abusos de su marido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, porque ella no interviene a nivel técnico. Oltra lleva desde las 9,30 horas declarando ante el titular de Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia por el caso que investiga si cargos y/o personal de su Consejería supuestamente ocultaron las denuncias de la citada menor por los abusos que sufría por quien en aquellos momentos era marido de la entonces vicepresidenta de Ximo Puig.

Mónica Oltra fue imputada el pasado 16 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a petición del titular de instrucción Número 15 de Valencia por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deben de perseguir delito en el citado caso.

La declaración, que ha comenzado hace poco menos de 3 horas, se está llevando a cabo en la sala 23 de la Ciudad de la Justicia de Valencia. En esa sala es donde celebra sus juicios la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Valencia.

Según ha publicado el diario Levante EMV, en esa declaración, la ex vicepresidenta ha negado que hubiera dado instrucciones expresas en el caso que se investiga y ha defendido también que ella no interviene a nivel técnico. No obstante, la declaración continúa su curso y según fuentes próximas al caso podría prolongarse aún durante varias horas.

La causa que investiga por qué la Consejería que entonces dirigía Mónica Oltra no denunció los abusos del que era su marido fue reabierta el pasado año. Actualmente, hay 14 personas imputadas. Entre ellas, una directora general, a la que la actual vicepresidenta primera y sucesora de Mónica Oltra al frente de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas Aitana Mas ha decidido mantener en su puesto.

El pasado julio, el juez de Instrucción 15 acordó, mediante una providencia comunicada a las partes, llamar a declarar a Mónica Oltra hoy, 19 de septiembre, también en calidad de imputada.

Cuando el titular de Instrucción solicitó la imputación de Oltra, el procedimiento se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dada la condición de aforada de Mónica Oltra, que en el momento de su imputación era también diputada electa en las Cortes Valencianas. Sin embargo, Oltra ya anunció el día de su dimisión, el pasado 21 de junio, que renunciaría a su escaño, como finalmente hizo. Por ello, el TSJCV decidió devolver la causa al Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia que es el que ahora la instruye.

La trascendencia del caso Oltra ha llegado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a raíz de 2 iniciativas presentadas, una por la diputada del PP en el Parlamento autonómico Elena Bastidas y otra por la abogada valenciana Ana María Gil Giménez para investigar los supuestos abusos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana. La citada comisión decidió finalmente continuar con la investigación.