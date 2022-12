«Yo creo que me escribieron…, no lo sé. Tendría que mirarlo», con esa lacónica respuesta ha zanjado la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra la pregunta acerca de si la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, con quienes Oltra emprendió el embrión del proyecto Sumar, la habían telefoneado después de su imputación. Ninguna de las 2 la llamó.

La llamada de Yolanda Díaz y Ada Colau, según ha dicho Oltra, tampoco se produjo cuando el pasado 21 de junio, cuando presentó su dimisión como vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano tras haber sido imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV): «Llamar, de hablar, no hemos hablado. Pero sí por…, bueno, por los móviles, ¿no?».

A pesar de estas revelaciones, el tono utilizado por Oltra al referirse a Yolanda Díaz y a Ada Colau ha sido diametralmente distinto al usado cuando la propia Oltra se ha referido al presidente del Gobierno valenciano el socialista Ximo Puig y al PSOE en relación a los días que precedieron a su dimisión.

Todo ello, en el marco de la entrevista que Oltra ha realizado en el programa Salvados, de La Sexta. Según Oltra, Yolanda Díaz sí la escribió el día que declaraba como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia. El órgano judicial que dirige la instrucción del caso que busca esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería que Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de quien era la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano.

Y, Yolanda Díaz también escribió a Oltra: «Ahora, hace poco, que ha venido a Valencia». En cuanto a Ada Colau, como «a ella también la han imputado, nos hemos ido animando mutuamente»·. No obstante, Oltra ha afirmado que quien sí la ha llamado ha sido Mónica García: «Anteayer sí que hablé con ella otra vez».

Ambiciones políticas

En ese contexto, Oltra, a pesar de su actual situación judicial, ha reconocido que no va a renunciar a sus ambiciones políticas «nunca», para agregar también que: «En cualquier caso, voy a contribuir, desde donde sea, a que las políticas de cambio y las políticas a favor de la gente corriente sigan en esta tierra y que se refuercen. Pero eso lo puedo hacer desde muchos ámbitos. No, necesariamente, siendo la cabeza de lista ¿no?». «Para mí la vida personal está tan tejida con la política. Me resulta difícil separarlo. Es mi naturaleza», ha concluido.