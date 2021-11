La moción contra el PP golpea a Compromís: Los ‘trapos sucios’ de Mónica Oltra afloran en el Pleno de la Diputación de Alicante, donde ha salido a relucir el caso de la menor abusada por el ex marido de Oltra.

El caso de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra y la reprimenda del Síndic de Greuges a la propia Oltra han aflorado hoy en el Pleno de la Diputación, junto a otros asuntos en los que se hallan presuntamente implicados miembros o ex miembros de Compromís. No era ésa la intención inicial de la formación nacionalista, que había presentado una moción en la que aireaba acciones presuntamente corruptas de tiempos pasados de algunos componentes, entonces, del PP. Pero lo que no esperaba el diputado de la formación nacionalista es que esa moción se le volviera en contra y terminara por aflorar los ‘trapos sucios’ de la gestión de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Mónica Oltra.

Quien se ha encargado de ello, ha sido el portavoz popular Eduardo Dolón, que ha puesto voz y memoria, por ejemplo, al hecho de que la menor abusada por el ex marido de Oltra tuviera que acudir esposada a la vista en que esa menor era acusación y víctima y no acusada. Un caso que el portavoz del PP en la Diputación, Eduardo Dolón, conoce bien en su condición de alcalde de Torrevieja, municipio en el que ahora desarrolla su tarea profesional la entonces menor.

Dolón ha venido a decir que Compromís tiene que aplicar la ejemplaridad que predica y por la que critica al PP. Y tiene, también, que dar explicaciones del caso que salpicó a Oltra y de otros cargos de su formación. Dolón ha venido a preguntar si Compromís iba a asumir alguna responsabilidad por el caso en torno al abuso de la menor y ha lamentado el silencio del diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, sobre los asuntos «turbios» que salpican o han salpicado a la formación política a la que pertenece.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado con los votos de PP y Ciudadanos una moción para exigir a la Generalitat la defensa de las señas de identidad de la Comunidad Valenciana. Es decir, para dejar claro que la Comunidad Valenciana tiene identidad y personalidad propia y no integra los denominados Països Catalans. Y otra, para exigir el aumento de la inversión de los Presupuestos Generales del estado a la Provincia de Alicante.