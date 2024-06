El miedo de los vecinos tras el asesinato de David en Gata de Gorgos: «No pueden venir a matarnos»

Los vecinos de Gata de Gorgos y del resto de la Comunidad Valenciana salieron a las calles de la localidad alicantina para pedir justicia para David Lledó Caselles, el joven asesinado a palos por un grupo de marroquíes el pasado sábado. Cientos de personas participaron en una manifestación multitudinaria en la que también se pidió más seguridad en las calles después del asesinato del vecino de localidad de 38 años. OKDIARIO charló con algunos de los manifestantes que dejaron claro su sentir a este periódico.

«La inseguridad que sufrimos en las barridas y no sale en ningún sitio. Lo estamos sufriendo la gente trabajadora que vivimos en barrios. Hay muchos robos, violaciones, hacen lo que les da la gana, ocupan las casas. Estamos hartos», afirma Agustina a OKDIARIO minutos antes de iniciarse una manifestación que tuvo su inicio en la Plaza de España de Gata de Gorgos hasta el ayuntamiento de la localidad, en la que se hizo un minuto de silencio en homenaje a David.

«Llevamos mucho tiempo. Esto ha salido ahora porque ha habido una muerte. Llevamos sabiéndolo mucho tiempo. No se toman medidas. Si lo hace un español lo castigan más duro. No es racismo, es de ley y la justicia tiene que ser igual para todo el mundo», afirmó esta ciudadana que fue una de las casi mil personas que se dieron cita en el centro de la localidad en la tarde del domingo.

Javier y Mauro llegaron desde Altea para apoyar a los vecinos de Gata de Gorgos, muchos de los cuales optaron por no salir a la calle después de que el consistorio regido por Compromís y el PSOE no dieran oficialidad a la manifestación. «En Altea causó mucho impacto por la forma del asesinato. Me llamó la atención que uno ahora está en la cárcel y dos en la calle. No entiendo como los jueces dejan libre a dos que han participado en un asesinato. En mi opinión son cómplices de asesinato y un cómplice tiene que estar en la cárcel. No lo puedes dejar en la calle», habló sobre la decisión del juez de dejar en libertad a dos de los participantes.

«Estoy aquí para apoyar a los vecinos de Gata de Gorgos. No con un partido u otro. Me parece que si los vecinos del pueblo están en contra de la violencia que provoca una inmigración descontrolada tienen que defenderse: es defensa propia. Los tres que asesinaron a David ya antes eran un problema para el pueblo. Habían hecho actos de violencia en la calle, atemorizaban a los vecinos… Gata es un ejemplo de lo que pasa en los barrios marginales, la integración es un problema», afirman a este periódico.

«Hay que tomar medidas»

Vicente es otro de los manifestantes que viajó desde la capital de la provincia, Alicante, a la localidad de Gata de Gorgos. «Vemos que esto es una cosa que no es normal. Estamos hartos. La noticia es muy triste porque no estamos ni seguros en las calles. Que una persona salga de su negocio para darle una botella de agua a un cliente y que le pase esto. Por defender a una persona. El otro salió a defender a una mujer. No tiene que pasar ni aquí ni ningún sitio», dice.

Por ello, este ciudadano pide medidas ya: «Medidas no hay ninguna. Lo que hay que hacer es tomar medidas. La solución es que todos los inmigrantes que vengan a colaborar y cumplir con los tributos que pagamos. Tienen que ser tratados como cualquier ciudadano español. Lo que no puede ser es que vengan ilegales en pocas palabras a matarnos. Ya está bien».

Por su parte, Sonia opta por acoger a todas las personas de fuera que quieran aportar a la sociedad. «Hay que defender a los nuestros porque es un delito el crimen que se ha llevado a cabo con nuestro compatriota. No hay derecho. No somos racistas. Aquí hay de todos las nacionalidades y acogemos. Somos amigos de la gente de bien, pero este malnacido que ha asesinado con un bate de beisbol y otros dos secuaces a David. No hay derecho porque este chico defendía a una niña y su pareja», apunta.

«Acogemos a toda la gente de bien pero esto no. Es indignante. Los señores políticos como el alcalde que beneficien a esta bazofia que viene de fuera… La gente que viene de fuera y aporta queremos que estén aquí, a esos los queremos. No queremos lo que está sucediendo. Quieren acabar con España y nuestras tradiciones», finaliza.