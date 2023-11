Mazón da en mano a Baldoví su oferta de diálogo que mantendrá «hasta que se hiele el infierno»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha reiterado este miércoles a Compromís su oferta para integrar un gran frente común de todos los grupos con representación paralamentaria en las Cortes de la autonomía que defienda los grandes temas valencianos en Madrid como una sola voz. Mazón ha efectuado esa oferta muy concretamente a Compromís, el único de los otros tres grupos parlamentarios que había rechazado reunirse con él para estudiar y valorar esa propuesta. Y lo ha hecho con el simbólico gesto de ir personalmente al escaño del líder de la coalición nacionalista Joan Baldoví.

Allí, le ha entregado en mano el documento en que se concreta su oferta, que está abierto a ampliarse con las propuestas que reciba. Y, además, ha advertido desde la tribuna parlamentaria de las Cortes Valencianas que mantendrá esa oferta de diálogo «hasta que se hiele el infierno».

El momento preciso en que todo ello ocurre se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. La imagen se inicia con Mazón en la tribuna advirtiendo que él no se va a rendir en la búsqueda del diálogo y que lo seguirá intentando «hasta que se hiele el infierno». Luego, Mazón se acerca al escaño de Baldoví a llevarle su propuesta. Y acaba con ambos políticos estrechándose la mano aún sin haber pactado nada.

Transparencia y diálogo: los gestos de Mazón

Un gesto repleto de simbolismo por cuanto significa que la oferta de diálogo se produce en las Cortes Valencianas. Y, además, ante el plenos y, por tanto, ante los ojos de todos los diputados de todos los partidos. Más transparencia, imposible.

Además, este miércoles, cada gesto de Carlos Mazón ha estado repleto de simbolismo y significación. Algo, que ya desplegó en el cierre del debate parlamentario sobre la ley de amnistía con un primer gesto simbólico, cuyo significado fue que aún no estando de acuerdo en esa ley, porque las posiciones de gobierno valenciano y oposición son opuestas, es necesario seguir dialogando para avanzar en los temas que demandan los valencianos.

Y esos temas del frente común valenciano en Madrid son cinco esencialmente: Presupuestos Generales del Estado, Financiación Autonómica, Puerto de Valencia, Agua y renovación de los órganos estatutarios.

Tanto el PSOE como Vox aceptaron el encuentro que Mazón propuso horas después por carta con un orden del día claro. Pero Compromís, lo rechazó. Y Joan Baldoví dijo que el lugar para esos temas eran las Cortes Valencianas. Por eso, Carlos Mazón, este jueves, desde la tribuna de oradores de esas Cortes Valencianas, ha reiterado a Joan Baldoví que aceptara su oferta de diálogo.

Pero, además, en su propuesta de diálogo Mazón ha recordado que en el documento que él ha presentado tanto a PSOE, como a Vox, estaba recogida la propuesta de Compromís en torno a constituir una comisión Cortes Valencianas-Gobierno autonómico. Y ha recordado, además, también a Joan Baldoví, que él ya pactó tres de los cuatro presupuestos de la Diputación de Alicante en la pasada legislatura, precisamente, con Compromís.

Mazón apuesta por el diálogo: «Mi determinación es absoluta»

«Yo no me voy a rendir», le ha dicho Mazón a Baloví. «Mi determinación es absoluta» para que exista un diálogo también con Compromís con el fin de conformar ese gran frente común valenciano. Y, para mejor entendimiento de su interlocutor, Mazón ha parafraseado a Joan Fuster, utilizando uno de sus aforismos: «Toda política que no hagamos nosotros la harán contra nosotros». Un claro aviso de lo que significa quedar fuera de ese gran frente común.

Finalmente, Mazón ha reiterado a Baldoví su oferta «por la Comunidad Valenciana» y «hasta que se hiele el infierno». Y, tras retirarse de la tribuna de oradores se ha dirigido al escaño de Joan Baldoví. Y le ha entregado su propuesta en un gesto de aproximación, que ha terminado con ambos políticos estrechándose la mano.