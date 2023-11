Mazón llama a la izquierda valenciana a pactar asuntos clave: «Hay gente que no llega a fin de mes»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha reiterado este jueves su llamamiento a los grupos parlamentarios de la izquierda valenciana para pactar una agenda que incluya los asuntos clave para la Comunidad Valenciana y fijar una postura común. Mazón ha explicado que él cree que la amnistía «es un disparate y va a salir mal», pero ha agregado que «no nos podemos quedar ahí», porque «hay gente que no llega a fin de mes».

El origen de estas manifestaciones de Carlos Mazón es de este miércoles, cuando el presidente de la Generalitat ofreció a todos los partidos del arco parlamentario diálogo para acordar cuestiones relacionadas con los grandes asuntos de la Comunidad Valenciana, como las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, la financiación autonómica, el derecho civil valenciano y el agua.

Este jueves, a pesar de que el PSOE, por boca de Ximo Puig ha condicionado aceptar esa negociación a algo que ya se produjo este miércoles en las Cortes Valencianas, dónde él no estuvo: la condena a cualquier tipo de violencia y los ataques a las sedes de los partidos, Mazón ha vuelto a reiterar esa propuesta de diálogo.

Y ha advertido que «tenemos que avanzar. No podemos parar», porque hay más de cinco millones de valencianos que «están preguntándose ¿estos señores se van a poner de acuerdo en lo que nos interesa?, ¿van a hacer algún esfuerzo para que podamos avanzar?, y yo, tengo que explorar ese camino todos los días y lo voy a hacer».

También, ha avanzado que, este jueves, se ha estado contactando con los grupos parlamentarios para que «nos digan dónde quieren que les mandemos la carta, donde quieren que les invitemos, con un orden del día claro». Y, también, con una agenda concreta «para no hablar de cualquier cosa, sino de asuntos que puedan ser importantes» para la Comunidad Valenciana.

Ademas, Mazón ha manifestado que «espero que vengan», si bien ha destacado que este miércoles, en las Cortes Valencianas, «no me quedó claro si el PSOE iba a venir o no y, desde luego, vi a Compromís más en un no que en un sí», por lo que ha deslizado que «convendría que nos dijeran: ¿van ustedes a venir?, ¿vienen ustedes con la vocación de que avancemos y busquemos puntos de encuentro que beneficien a todos los valencianos?». Y ha subrayado que «esto, para mí, es lo más importante ahora».

Los asuntos clave de la agenda valenciana

Mazón, en referencia a cuáles son esos asuntos concretos, ha recordado que este miércoles habló de la financiación, del agua, del derecho civil valenciano, de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y de «un frente común por la financiación en su integridad. Toda la financiación que necesitamos, no las migajas que sobren en no sé dónde».

Y si «estamos dispuestos a ser firmes con respecto a esto, por encima del partido al que pertenezcamos y siendo antes que nada ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón».

Mazón ha reiterado que «debemos avanzar ahí», a la vez que se ha mostrado «dispuesto a olvidar asuntos en los que nos vamos a poner de acuerdo para centrarme en los que sí que nos podemos poner de acuerdo», porque entiende «que es nuestra responsabilidad».

Finalmente, ha destacado que se trata de una oferta «sincera, práctica, por lo que necesita la gente». Y es, también, «una oferta de buscar unión allá donde la podemos encontrar». «Es evidente que la amnistía no vamos encontrar la unión. No insistamos más, porque no nos vamos a poner de acuerdo».

Pero, a la vez, se ha preguntado: «¿hay otros asuntos que son importantes para los valencianos sobre los que sí que nos podemos poner de acuerdo, por favor?…, ¿qué tal si avanzamos, al menos, en esos?».