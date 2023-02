La inédita revelación de Mónica Oltra que señala a Ximo Puig: «El PSOE quería mandarme al Senado»

La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha sorprendido con una inédita revelación en la presentación del libro del senador de Compromís Carles Mulet. Oltra ha desvelado que «una compañera de Compromís» le dijo que «los del PSOE» querían enviarla al Senado, a lo que ella respondió que en el Senado ya estaba Carles Mulet: «No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que él».

Hay que recordar que, según publicó OKDIARIO el pasado 17 de junio, desde el PSOE le exigieron a Ximo Puig la destitución de Mónica Oltra o que la apartase como cara visible del Ejecutivo de coalición. Apenas cuatro días después, el 21 de junio, Mónica Oltra presentó la dimisión de todos sus cargos, incluido el de diputada en las Cortes Valencianas. Motivo este último porque el que perdió el aforamiento. La revelación de Oltra señala pues al PSOE de Ximo Puig. Este último, también en una complicada situación política actualmente a consecuencia de las revelaciones que viene ofreciendo el caso Azud.

Mónica Oltra está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia para conocer si cargos y/o personal de la Consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la propia Oltra. Este caso caso, conocido como el caso Oltra, desembocó en su salida del Ejecutivo valenciano. Y desde que este hecho se produjo -junio de 2022- sus apariciones públicas se producen a cuentagotas.

En esta ocasión, ha participado en la presentación del libro Carles Mulet, una temporada en el Senado. Y en ese contexto, es donde ha revelado: «A mí me querían enviar al Senado. Te lo juro. Me lo dijo una compañera de Compromís, que los del PSOE me querían enviar al Senado», según Europa Press. Pero, ha agregado que ella respondió que Compromís ya tenía allí a Carles Mulet: «No le podía sustituir porque no lo puedo hacer mejor que el».

Pero la de Oltra no ha sido la única revelación. Carles Mulet ha calificado de «suicidio» acudir a la cita con las urnas «cuando al principal referente lo tenemos en casa», en referencia a la citada Mónica Oltra. «Es una vergüenza que esta mujer esté en casa, porque todo lo que se ha conseguido no sería lo mismo sin ella». Unas manifestaciones que evidencian a su vez la preocupación de un sector de Compromís por los resultados electorales que pueden arrojar los comicios del 28 de mayo para la coalición sin la presencia de Oltra.

Varias encuestas ya coinciden en que Compromís puede perder el Ayuntamiento de Valencia, que sería recuperado por el Partido Popular. Y, también, mantienen un descenso en intención de voto a la coalición nacionalista para las Autonómicas. Esta última circunstancia es una de las causas por las que el tripartito de izquierdas teme perder la Generalitat, que también recuperaría el PP.