La herencia de Ximo Puig marca el descalabro de la educación valenciana en el ‘Informe Pisa’

La herencia de la etapa del socialista Ximo Puig y Compromís ha situado a la Comunidad Valenciana como una de las peores en la valoración del denominado Informe Pisa, que evalúa a los alumnos españoles a través de un estudio en que han participado 956 centros y cerca de 30.000 estudiantes entre el alumnado de las comunidades y ciudades autónomas. En concreto, la Comunidad Valenciana ha obtenido la antepenúltima peor puntuación, con 497 puntos, solo por delante de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En su conjunto, tal como ha publicado OKDIARIO, los alumnos españoles de quince años han firmado su peor actuación desde que existe el Informe PISA, que se elaboró por primera vez en el año 2000. La edición de 2025 del examen que elabora la OCDE, conocida este martes, certifica un desplome simultáneo en las tres competencias que mide el estudio: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Es la generación que se ha formado íntegramente bajo el paraguas de la LOMLOE, la ley educativa que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante a finales de 2020.

Los jóvenes, que efectuaron la prueba en abril de 2025, aprendieron a leer cuando el socialista Ximo Puig presidía la Generalitat Valenciana y Compromís estaba al frente de la consellería de Educación, lo que implica que ocho de sus 10 cursos de la educación obligatoria, la totalidad en el caso de la educación primaria, se cursaron entre los años 2015 y 2023. Es decir, los del conocido como gobierno del Botánico por el lugar en que se firmó aquel acuerdo, que presidía Ximo Puig.

El conseller portavoz, Miguel Barrachina, ha tildado los resultados de «pésimos» a nivel estatal». Y ha recordado que «la modificación del sanchismo» en cuanto a las normas educativas, «que permiten pasar de curso con múltiples asignaturas suspendidas y que demonizan la cultura del esfuerzo, ha llevado a España a tener unos muy malos resultados». Según ha expresado Miguel Barrachina, se trata de un problema «nacional, agudizado en la Comunidad Valenciana por el lamentable gobierno del Botánic y su política educativa».

Miguel Barrachina ha recordado también que en julio de 2024 el nuevo gobierno valenciano, entonces presidido por Carlos Mazón, efectuó las primeras modificaciones para Educación Secundaria, «justo en la misma línea que denuncia el informe Pisa, para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura, competencias básicas». Y, en el curso que ahora comienza, se introducen esas mejoras en Educación Primaria. Barrachina ha sentenciado que el gobierno de Ximo Puig y Compromís «se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos».