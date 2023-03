La Generalitat aduce un borrado legal de las visitas del ex tesorero del PSOE investigado en ‘Azud’

El enorme escándalo generado en la Comunidad Valenciana por el caso Azud ha escrito un nuevo capítulo, una vez que la Generalitat Valenciana se ha dirigido a las Cortes en respuesta a una pregunta del Partido Popular para informarle de que no guarda registro de las visitas que el ex tesorero del PSOE valenciano Jose María Cataluña presuntamente realizó al Palacio de la Generalitat, donde tiene el despacho el presidente valenciano Ximo Puig. «La información personal registrada» en la aplicación de control de visitas al Palacio de la Generalitat «es eliminada cuando ha transcurrido un mes desde su registro, en cumplimiento de la normativa de protección de datos», es la respuesta que han recibido los populares, según ha podido saber OKDIARIO.

El Jugado de Instrucción Número 4 de Valencia investiga el caso Azud, donde se intenta esclarecer, entre otras cuestiones, la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano (PSPV) en las elecciones municipales de 2007 al Ayuntamiento de Valencia y en las Generales de 2008 en esa misma circunscripción. Se trata de un caso grave, porque está bajo sospecha, y esta es la piedra angular, la financiación de la campaña que llevó al actual presidente valenciano, Ximo Puig, a la secretaría general de los socialistas valencianos.

En medio de todo este monumental jaleo, el PP valenciano decidió en diciembre de 2022 dirigirse a la Presidencia de las Cortes para que ésta, a su vez, reclamara el listado de visitas al Palacio de la Generalitat desde 2015 hasta el 22 de diciembre de 2022 de Cataluña. Pero, también, rastreaba sus visitas a la Consejería de Hacienda, que hoy dirige el consejero socialista Arcadi España.

En esta última, porque según ha explicado este miércoles el portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina, «según el informe de la Guardia Civil, aquellos que presuntamente le pagaron el merchandising habían recibido acompañamiento de Cataluña a la Agencia Tributaria».

Y la respuesta se ha producido en una carta del secretario autonómico de Presidencia Andreu Ferrer al presidente de las Cortes Valencianas fechada el pasado 16 de febrero, a la que adjunta el informe del Servicio de Sistemas Corporativos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de una semana antes: el 10 de de febrero.

El informe lo firma la jefa de servicio de Sistemas Corporativos. Y, esencialmente, dice cuatro cosas, que son las que han enervado al PP. La funcionaria informa, según las fuentes consultadas, de que existe una aplicación informática denominada VISITASgva, a disposición de control de visitas en el Palau de la Generalitat, pero añade que la información registrada en la aplicación «es eliminada cuando ha transcurrido un mes desde su registro, en cumplimiento de la normativa de protección de datos».

Dice también, y esto es lo que más enfada al PP, que: «Se ha consultado la información almacenada en la base de datos de VISITASgva durante el periodo del 9 de enero al 9 de febrero de 2023, único periodo con información personal accesible». Y concluye que, en ese periodo «no consta ningún registro relativo» a José María Cataluña.

El informe que aquí se cita no sólo no ha complacido al PP, sino que le ha servido de acicate para poner en marcha nuevas medidas parlamentarias. Están dispuestos a rastrear hasta el final cualquier pista hasta dar con un registro de entradas y salidas que esclarezca si José María Cataluña se vio o no con Ximo Puig o sus asesores y directivos entre aquellos años: 2015 y 2022.