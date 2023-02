El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha defendido hoy no tener «ni la más remota idea» de si «hubo algún tipo de cuestión que se articuló de manera ilegal o no adecuada a principios éticos» en lo tocante al caso Azud. Además, se ha escudado en el argumentario ya utilizado por otros responsables socialistas en Valencia en torno a la campaña orquestada. Una postura que ha defendido hoy después de que ayer guardara silencio y no contestara ni a una sola de las preguntas y alusiones que la oposición, y sobre todo el PP, le hizo sobre este caso.

Un juzgado de Valencia investiga en el caso Azud una presunta trama de corrupción por el también presunto cobro de mordidas a cambio de supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. Pero además se investiga también la supuesta financiación irregular del partido de los socialistas valencianos (PSPV-PSOE) en las campañas de 2007 al Ayuntamiento de Valencia y las Generales de 2008 en esa misma circunscripción. Y está bajo sospecha la campaña del propio Ximo Puig para acceder a la secretaría general de los socialistas valencianos.

El caso Azud arroja a día de hoy más de medio centenar de imputados y es objeto de continuas revelaciones. Pese a ello, Ximo Puig no ha contestado a las continuas preguntas que el PP le ha hecho en las Cortes Valencianas sobre ese tema. La última vez, ayer mismo.

Hoy, Ximo Puig, sí ha hablado sobre el caso Azud. Lo ha hecho en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado, entre otras cosas, no tener «ni la más remota idea de si en aquel momento hubo algún tipo de cuestión que se articuló de manera ilegal o no adecuada a principios éticos» y cargado contra el PP por lo que ha denominado «una campaña orquestada».

Se da la circunstancia, según ha publicado OKDIARIO que el nombre de ‘Ximo Puig’, ‘X. Puig’ o sólo ‘Ximo’ aparece hasta en siete ocasiones en el sumario del caso Azud. Pero en tres de ellas en concreto, en las agendas intervenidas por la Guardia Civil a José María Cataluña -ex tesorero del Partido Socialista Valenciano (PSPV) y uno de los principales investigado en la trama Azud de corrupción de la comunidad valenciana- su nombre aparece junto a ‘Emérit’, identificado por los investigadores como Emérit Bono Ara, consejero principal del Grupo Imedes-Gesmed, adjudicataria de la gestión de ayuda domiciliaria y residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana.