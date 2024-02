La Audiencia ordena al marido de Oltra entrar mañana en prisión por abusar sexualmente de una menor

Luis Eduardo Ramírez Icardi, el ex marido de Mónica Oltra, entrará este viernes en prisión después de que este jueves la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia haya decidido que no ha lugar a su petición de suspender cautelarmente el ingreso hasta que el Tribunal Constitucional decidiese si admitía o no a trámite el recurso de amparo que presentó. Ramírez Icardi ha sido condenado a una pena de cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada en un centro tutelado a su vez por la Generalitat Valenciana. Todo ello, según han confirmado fuentes próximas al caso.

Luis Eduardo Ramírez Icardi es ex marido de Mónica Oltra, la ex vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno del socialista Ximo Puig.

Tal como publicó OKDIARIO este 9 de febrero, la defensa del ex marido de Mónica Oltra envió un escrito a la Sala Segunda de la Audiencia, la misma que ahora determinado mantener la fecha de su ingreso en prisión.

En ese escrito, se solicitaba la suspensión o paralización del ingreso en prisión en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso de amparo que a su vez había presentado ante esa instancia judicial o bien hasta que determinara si finalmente era admitido o inadmitido a trámite. Ese día 9 de febrero, viernes, era, justo, una semana antes de la fecha inicialmente acordada para que Ramírez Icardi entrara en la cárcel: el 16 de febrero.

El lunes que siguió a ese viernes 9 de febrero, se conoció que el ex marido de Mónica Oltra solicitaba también la paralización de su ingreso en prisión hasta que la Sala resolviera la petición de suspensión de su ingreso en prisión como consecuencia del recurso de amparo que había llevado al Constitucional.

Y ese mismo día, la Sala dio tres días a las partes para que presentaran sus correspondientes alegaciones frente a la petición de Ramírez Icardi. Esas partes eran dos: Fiscalía y la defensa de la menor abusada.

Según ha publicado este miércoles OKDIARIO, la defensa de la menor abusada por Luis Eduardo Ramírez Icardi se opuso a que se retrase su ingreso en prisión hasta que se resolviera el recurso de amparo interpuesto contra su condena a cinco años de cárcel.

La defensa del penado solicitó en este escrito, presentado el pasado 9 de febrero, la suspensión de la ejecución de la pena hasta que se resolviese el amparo. «Tiene una actitud torticera», señaló la abogada de la víctima en el escrito de oposición al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que pedía que se inadmitiese el recurso presentado por el que fuera marido de Mónica Oltra.