Plataforma per la Llengua, una especie de Gestapo catalanista conocida por poner en marcha los ‘espías del valenciano’ en colegios y universidades y que recibió de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig al menos 311.000 euros entre 2016 y 2021, sostiene que la lengua oficial de la Comunidad Valenciana es el catalán y que así lo establece el Estatuto de Autonomía valenciano en su artículo sexto.

Dos mentiras que están incluidas en el informe cuatrimestral que la entidad ha lanzado a través de su página web en torno a una campaña que promueve denunciar a quien no hable catalán en las universidades de esos imaginarios países catalanes, que para los independentistas constituyen Comunidad Valenciana y Baleares junto a Cataluña. Todo un ninguneo independentista del español, pero sobre todo, del valenciano.

‘Chivatos’ del valenciano

Hace unos meses, Plataforma per la Llengua promovió denunciar a través de una página web a los estudiantes y profesores que utilizasen una lengua que no fuera el catalán en ese ámbito universitario. Esta circunstancia hizo que se les conociera como ‘los espías del valenciano’, aunque en realidad lo son del catalán. Con posterioridad, la misma plataforma promovió también marcar con un distintivo rojo a los comercios que no atendieran en catalán en Valencia. Ahora, les ha llegado el momento de hacer el balance de los primeros 4 meses de esa campaña pro catalanista en la Universidad. Pero su resultado ha sido un estruendoso fracaso en la Comunidad Valenciana, donde sólo se han presentado 11 denuncias de un total de 209.

Ese informe está colgado de su página web. Y en él, tras explicar lo sucedido en territorio valenciano, sostiene: «Por lo que respecta al País Valenciano, el artículo 6 del Estatuto de Autonomía establece el catalán como lengua oficial y especifica que todo el mundo tiene derecho a recibir la enseñanza en esa lengua». Ni una cosa ni otra son ciertas. El artículo 6 del Estatuto de Autonomía valenciano lo que dice es que «la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano» y no el catalán, como sostiene Plataforma per la Llengua en su informe.

El texto de Plataforma per la Llengua contiene tres agravios: primero, el nombre bajo el que se agrupan las 3 provincias del territorio valenciano es el de Comunidad Valenciana, no País Valenciano. Segundo, la lengua oficial en la Comunidad Valenciana es el valenciano. Y, también, el español. No el catalán. Y, tercero, lo que establece el Estatuto de Autonomía es esa oficialidad del valenciano y del español, pero ni siquiera nombra al catalán.

En circunstancias normales se podría esperar que el presidente de la Comunidad Autónoma agraviada, en este caso la valenciana, exigiera una rectificación urgente. Pero no será así. Ximo Puig y la Generalitat que preside han regado generosamente a la citada Plataforma per la Llengua con dinero público. Más de 311.000 euros entre 2015 y 2021. Sólo en los años 2016, 2017 y 2018, la Consejería de Educación de ese Gobierno valenciano, dirigida por Vicent Marzà (Compromís) había concedido a la citada plataforma más de 136.500 euros. En principio, para proyectos dirigidos a la promoción del valenciano. Algo realmente complicado para una entidad que dice en la lengua oficial de la Comunidad Valenciana es el catalán. ¿Le retirara ahora Marzà esas ayudas?

Plataforma per la Llengua nació hace 20 años, en 2002. Otras entidades con sello catalán e igualmente subvencionadas por Puig en Valencia como Escola Valenciana o Acció Cultural han tenido mayor relevancia a lo largo de la historia reciente. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha sucedido a la inversa y es la citada Plataforma la que ha puesto los focos mediáticos sobre ella misma con acciones como la citada de los ‘espías del catalán’. Joan Ribó, alcalde de la ciudad de Valencia y también de Compromís, como Marzà, tampoco ha sido ajeno a esta entidad. Y este mismo año ha subvencionado con 25.000 euros a Plataforma per la Llengua. La misma entidad que dice que la lengua de la Comunidad Valenciana es el catalán.