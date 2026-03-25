Detenidos dos hombres y dos mujeres por traficar con drogas en el municipio de (Burjassot) Valencia

Dos varones y dos mujeres, todos españoles y de edades comprendidas entre los 25 y los 52 años, han resultado detenidos por agentes de la Policía Nacional por un delito de tráfico de drogas en la localidad de Burjassot, en Valencia. Para dos de los detenidos se ha decretado el ingreso en prisión. Los detenidos, según la Policía, se dedicaban a distribuir cocaína, marihuana y hachís. Uno de los detenidos contaba con antecedentes.

Las detenciones han sido el resultado de una larga investigación policial, iniciada en octubre del pasado año 2025 por parte de la Policía Judicial de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Burjassot. Las indagaciones comenzaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de que se estaba distribuyendo droga en dos viviendas de la localidad.

Los agentes establecieron varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones de las citadas viviendas y detectaron varios pases de droga, según las fuentes antes citadas.

La operación policial concluyó el viernes de la semana pasada. La Policía efectuó sendos registros en los domicilios antes citados. Allí, los agentes intervinieron 20 gramos de cocaína, 2.800 gramos de hachís y más de 200 gramos de marihuana. Además, la Policía incautó 12.000 euros en efectivo, dos balanzas de precisión, otros útiles para preparar las dosis de droga y cuatro teléfonos móviles.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO en el pasado mes de febrero, agentes de la Policía Nacional intervinieron un total de 242 kilos de cocaína en el transcurso de una operación policial que se saldó con un total de 51 detenidos en cuatro provincias españolas.

La inmensa mayoría de las detenciones en la citada operación policial, 42, se han practicado en dos de esas provincias: las de Valencia y Castellón. Ambas, en la Comunidad Valenciana. El grupo desarticulado entonces adquiría grandes cantidades de droga. Principalmente, cocaína procedente de Portugal, para distribuirla luego, precisamente, en la Comunidad Valenciana.