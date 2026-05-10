Premios Platino 2026: una alfombra roja de contrastes con Juana Acosta y Dulceida encabezando estilos opuestos

Llega una nueva edición de los Premios Platino, que en esta ocasión traslada su escenario al Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la Riviera Maya de México, en una gala que vuelve a reunir lo mejor del cine y las series iberoamericanas. Presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, esta XIII edición cuenta con 30 películas y 19 series nominadas procedentes de 14 países, además de la entrega del Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella. Pero antes de la ceremonia, la alfombra roja ya ha dejado claro que la moda también juega su propia batalla, con rostros como Maxi Iglesias, Juana Acosta o Manuel Carrasco entre los primeros en desfilar y marcar estilo.

Valeria Mazza, elegancia en rojo puro

La modelo Valeria Mazza llegó a la alfombra roja acompañada de su marido, Alejandro Gravier, apostando por un estilismo de impacto en color rojo intenso. El diseño, ceñido y elegante, caía sobre el cuerpo con una silueta ligera y fluida, rematado por una gasa que nacía desde el hombro y aportaba movimiento al conjunto. Un look de gala muy medido que firma la diseñadora argentina Evangelina Bomparola y que confirma por qué Mazza sigue siendo una de las presencias más potentes sobre la alfombra roja.

Dulceida, con un vestido mostaza y una presencia que divide opiniones

Mientras muchos cuestionan la presencia de influencers en este tipo de galas, Dulceida vuelve a hacer oídos sordos y pisa la red carpet con un vestido en color mostaza, muy en sintonía con el clima cálido de la Riviera Maya. El diseño, con cuello drapeado y una caída fluida, incorpora una especie de bifurcación de tejido sobre el pecho que crea un escote llamativo pero elegante, terminado en una falda vaporosa que aporta movimiento y un aire muy veraniego.

Juana Acosta, la elegancia de gala en los Premios Platino

Juana Acosta volvió a confirmar por qué es uno de los rostros más sólidos de la alfombra roja. La actriz colombiana, habitual ya en nuestras pantallas, eligió un diseño de Mario Salafranca en blanco y negro que juega con el contraste clásico de la moda. Con escote palabra de honor drapeado y una estructura impecable, Acosta fue, sin duda, una de las más elegantes de la noche, robando flashes sin necesidad de estridencias.

Manuel Carrasco, alejado de su estilo ‘boho’

Manuel Carrasco sorprendió dejando a un lado su habitual estilo más bohemio para apostar por una imagen mucho más clásica. En una gala marcada por el calor, el cantante eligió el blanco como color protagonista y un traje de tres piezas sin camisa, una elección más fresca y desenfadada que rompe con su estética habitual y que le permitió moverse con comodidad durante la noche.

Agustina Palma de negro absoluto

La actriz argentina Agustina Palma se convirtió en una de las sorpresas de la alfombra roja al apostar por un vestido negro de corte sirena. El diseño, con un cuerpo estructurado tipo bordado en la parte superior y una falda ajustada que estiliza la silueta, reforzó una imagen elegante, sobria y muy potente visualmente.

Cayetana Guillén-Cuervo, brilla en la alfombra de los Premios Platino

En una de sus primeras apariciones tras la pérdida de su madre, Gemma Cuervo, Cayetana Guillén-Cuervo ejerció de presentadora de la gala junto a Carlos Torres. Aunque cambió de estilismo varias veces, uno de los más comentados fue un diseño granate con cuerpo brillante, detalles de abalorios en la falda y escote pronunciado firmado por Silvia Fernández, que destacó especialmente por su elegancia y presencia escénica.

Una alfombra roja que confirma que, en los Premios Platino, el cine y la moda vuelven a caminar de la mano.