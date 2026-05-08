10 curiosidades de los Premios Platino que necesitas saber antes de ver la gala
Estos premios se crearon en 2013 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
Estos galardones premian el talento de las producciones del cine y la televisión iberoamericana
En la XIII edición optan a los galardones 30 películas y 19 series de 14 países iberoamericanos
La gala de la entrega de la XIII edición Premios Platino 2026 tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la localidad mexicana Riviera Maya. Estos premios se crearon en 2013 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y se han celebrado ya en 11 ocasiones en diversos países como Panamá donde se celebró en 2014 la primera, México y España y premian el talento de las producciones del cine y la televisión iberoamericana. En estos 12 años han tenido lugar numerosas anécdotas y curiosidades y os vamos a contar algunas de ellas que seguro os van a sorprender y que es mejor conocer antes de que se celebre la gala e este año.
En la XIII edición de los Premios Platino optan a los galardones 30 películas y 19 series de 14 países iberoamericanos. Las cintas que han recibido más nominaciones son Belén de Dolores Fonzi (Argentina) y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa (España) con 11 cada una, O agente secreto de Kleber Mendonça Filho (Brasil) con 8 y Sirât de Oliver Laxe (España) con 7 candidaturas. En cuanto a las series El Eternauta de Bruno Stagnaro cuenta con 13 nominaciones y Anatomía de un instante de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez con 12 nominaciones.
10 curiosidades de los Premios Platino
- Aunque los Premios Platino se celebran desde el 5 de abril de 2014, momento en el que tuvo lugar la primera edición celebrada en Panamá, hasta 2017 no se añadió el premio a la mejor miniserie o teleserie y en 2022 el de mejor creador de serie. Estos premios reconocen el auge de las series en el panorama audiovisual actual.
- Además poco a poco se han ido añadiendo categorías como Mejor Fotografía, Sonido, Montaje, Dirección artística y Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana en 2015, Cine y Educación en Valores y Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana en 2017 y Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto en 2021. Este 2026 se han creado 12 galardones nuevos, por lo que en total hay 36 categorías de premios.ç
- En cuanto los países que han triunfado en la categoría de Mejor Ficción iberoamericana de ficción solo lo han obtenido 5 de los 23 que participan. En la categoría de Mejor película iberoamericana durante estas 9 ediciones solo han obtenido ese premio Argentina, Chile, Colombia, España y México.ç
- El cantante español Raphael fue galardonado con el prestigioso Premio Platino de Honor en la VI edición de estos galardones celebrada en 2019 en la Riviera Maya. En esta edición este galardón se le va a entregar al actor argentino Guillermo Francella por su sobresaliente trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano.
- La película más galardonada de los Premios Platino fue Relatos salvajes que obtuvo ocho galardones en la edición de 2015 y entre los que estaban las de mejor película, guion y director para Damian Szifron. Por detrás están las cintas El abrazo de la serpiente (2016) que recibió 7 galardones, las españolas Dolor y Gloria (2020) y La sociedad de la nieve (2024) que obtuvieron 6.
- En cuanto al artista que ha recibido más nominaciones se trata de Alberto Iglesias con seis nominaciones en estos premios en la categoría de mejor música original y en 2019 obtuvo por su trabajo en la película Yuli. El actor Alfredo Castro ha obtenido 6 nominaciones, de las que recibió tres premios por las películas Los perros, El príncipe y Karnawal. La actriz española Candela Peña fue nominada en tres ediciones consecutivas, de la cuales dos fueron a Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie y una a Mejor Interpretación femenina.
- En cuanto a la estatuilla del premio su creador fue el valenciano Javier Mariscal , el cual también es el responsable de Kobi, la mascota de los JJ.OO de Barcelona 82 y se inspiró en el Oscar aunque se le otorgó un aspecto más femenino gracias a las curvas del premio.
- En cuanto a las actuaciones musicales, la XIII edición de estos premios que tendrá lugar este 2026 contará en directo durante la ceremonia con los cantantes Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España) y María Becerra (Argentina). En 2017 contó con las de Miguel Bosé, India Martínez, Sofía Reyes, Abel Pintos y Arkano.
- En cuanto a las veces en las que España ha obtenido el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, por ahora, solo lo ha logrado en 3 ocasiones en 2020 con Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, en 2022 con El buen patrón de Fernando León de Aranoa y en 2024 con La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona.
- Los Premios Latino se han celebrado en España en una sola ocasión que fue el 10 de noviembre de 2025 en Madrid y contó con las actuaciones musicales de Andy, Blanca Paloma y De Santana.