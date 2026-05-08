10 curiosidades de los Premios Platino que necesitas saber antes de ver la gala

La gala de la entrega de la XIII edición Premios Platino 2026 tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la localidad mexicana Riviera Maya. Estos premios se crearon en 2013 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y se han celebrado ya en 11 ocasiones en diversos países como Panamá donde se celebró en 2014 la primera, México y España y premian el talento de las producciones del cine y la televisión iberoamericana. En estos 12 años han tenido lugar numerosas anécdotas y curiosidades y os vamos a contar algunas de ellas que seguro os van a sorprender y que es mejor conocer antes de que se celebre la gala e este año.

En la XIII edición de los Premios Platino optan a los galardones 30 películas y 19 series de 14 países iberoamericanos. Las cintas que han recibido más nominaciones son Belén de Dolores Fonzi (Argentina) y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa (España) con 11 cada una, O agente secreto de Kleber Mendonça Filho (Brasil) con 8 y Sirât de Oliver Laxe (España) con 7 candidaturas. En cuanto a las series El Eternauta de Bruno Stagnaro cuenta con 13 nominaciones y Anatomía de un instante de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez con 12 nominaciones.

10 curiosidades de los Premios Platino