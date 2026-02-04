La Policía interviene 242 kilos de cocaína en una operación con 42 detenidos en Valencia y Castellón

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 242 kilos de cocaína en una operación policial con 51 detenidos en cuatro provincias españolas. La inmensa mayoría de las detenciones, 42, se han practicado en dos de esas provincias: las de Valencia y Castellón. Ambas, en en la Comunidad Valenciana. El grupo desarticulado adquiría grandes cantidades de droga. Principalmente, cocaína procedente de Portugal, para distribuirla luego, precisamente, en la Comunidad Valenciana.

La investigación había arrancado en abril de 2025. Fue entonces cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que un sospechoso podía estar introduciendo droga en la Comunidad Valenciana para su distribución. Los investigadores corroboraron todo ello. Pero, además, constataron también la existencia de una organización delictiva conformada por más personas y con diferentes roles. Adquirían la droga en Portugal. Principalmente, cocaína. Y contaban con espacios para el almacenamiento por toda la provincia de Valencia y, principalmente, en Burjasot, Alcántara de Júcar, Ribarroja del Turia o Torrent.

A finales de noviembre de 2025, los investigadores interceptaron, en colaboración con el Grupo Especial de Operaciones (GEO), un vehículo en cuyo interior se encontraba oculta una gran cantidad de cocaína. Además, efectuaron ocho entradas. En concreto, en las localidades de Casasimarro, en Cuenca; Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba (Madrid). En esos registros se aprehendieron 163 kilos de cocaína, cerca de 11 de marihuana y 26.525 euros en efectivos. Siete personas resultaron detenidas. De ellas, para seis se decretó el ingreso en prisión.

A inicios de este 2026 los investigadores practicaron otras ocho entradas y registros en las localidades valencianas de Alcántara de Júcar, Alberique y Pobla Llarga. Intervinieron casi seis kilos de cocaína, así como 233.630 euros en efectivo y un arma de fuego. Un total de 11 personas fueron detenidas. Y, para tres de ellas, se decretó prisión provisional.

Pocos días después se produjeron otras 12 entradas y registros en varias localidades de Valencia y Castellón. Se incautaron 68 kilos de cocaína, 979 gramos de heroína, 272 pastillas de MDMA, 255.687 euros en efectivo y cuatro armas de fuego. Fueron detenidas otras 15 personas. De las que siete ingresaron en prisión provisional.

La investigación culminó con un operativo para desarticular la cartera de clientes y distribuidores de la droga a pequeña escala. Se produjeron otras 13 entradas y registros en Torrent, Alcira, Albal, Liria, Quart de Poblet, Puerto de Sagunto y Valencia ciudad. Fueron intervenidos 56 kilos de hachís, crca de dos kilos de cocaína, un kilo de marihuana, 38.250 euros en efectivo, 12 lingotes de oro de diferente peso, 61 gallos de pelea y un arma de fuego. Fueron detenidas 16 personas. Una de ellas ingresó en prisión provisional.

En cifras absolutas, la operación policial en el conjunto de todas las fases con que ha contado, se ha saldado con 51 personas detenidas, de las que 17 han ingresado en prisión.