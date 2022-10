Detenido un menor por el apuñalamiento de un joven que defendía a una chica de su ex pareja

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un menor de 17 años por el apuñalamiento de un joven senegalés que defendía a una chica de la agresión de su ex pareja a las puertas de una discoteca en la localidad valenciana de Sedaví. La operación se ha saldado con otros 8 detenidos más. En este caso, adultos. Al menor, se le imputa un presunto delito de homicidio doloso con resultado de lesiones. Este último, ha sido internado en un centro de menores por orden de la Fiscalía de Menores, siempre según las mismas fuentes.

Las detenciones, ahora conocidas, se han producido entre los días 20 de septiembre y 4 de octubre en el acuartelamiento de Alfafar del Instituto Armado. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción Número 4 de Catarroja y a la Fiscalía de Menores de Valencia.

Según el relato de la Guardia Civil, al tomar declaraciones a amigos de la víctima, que se encontraban en el hospital, los hechos ocurrieron de madrugada, a las puertas de una discoteca de la ya mencionada localidad valenciana de Sedaví. Esa noche, la joven, de 19 años, y siempre según las mismas fuentes, acudió a la discoteca al objeto de celebrar su cumpleaños con un grupo de amigos. Allí, se encontró con su ex pareja que le insistió reiteradamente en que se marchara con él, a lo que ella se negó.

Cuando la joven se disponía a marcharse de la discoteca, se encontró, siempre según el relato de la Guardia Civil, con que su ex pareja y sus amigos se encontraban en el exterior y, sin mediar palabra, asesto 2 puñetazos al acompañante de la joven y salieron tras él. Según la Guardia Civil, la chica, en sus manifestaciones, contó a los agentes que su ex pareja supuestamente ya la había golpeado durante una discusión en otra ocasión, pero que no interpuso denuncia.

Al poco, la ex pareja de la joven regresó al lugar donde ésta se encontraba y presuntamente le asestó un puñetazo en la cara. Fue entonces, cuando se interpuso entre ambos un testigo de lo ocurrido. Un joven de 23 años y origen senegalés que, según el relato del Instituto Armado, comenzó entonces a ser agredido por la ex pareja de joven y amigos de éste.

A esa agresión y siguiendo el relato de la Benemérita, se fueron sumando miembros que la Guardia Civil describe de etnia gitana, que se encontraban en el lugar, empleando para ello barras, armas blancas y botellines de cristal, resultando el joven finalmente herido por arma blanca en pecho y abdomen.

Un total de 9 personas, de edades comprendidas entre los 17 y los 39 años, han sido detenidas por su presunta participación en los hechos. Entre ellos, un menor, supuesto autor material de agresión con arma blanca, según la Guardia Civil, a quien ahora se imputa un supuesto delito de homicidio doloso con resultado de lesiones.

Entre el resto de los detenidos se encuentra la ex pareja de la chica, a quien se imputa un supuesto delito de lesiones en el ámbito familiar y 2 delitos de lesiones. La autoridad judicial ha acordado orden de alejamiento respecto a las víctimas.