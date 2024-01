Detenido un español de origen marroquí por asaltar 4 chalets en Valencia, uno con sus moradores dentro

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un varón de origen marroquí y nacionalidad española, de 37 años de edad, como supuesto autor de cuatro robos con fuerza perpetrados en cuatro chalets de la comarca valenciana de La Safor, cuya capitalidad ostenta la turística Gandía.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, uno de los golpes perpetrados por el asaltante se produjo con los moradores en el interior de la vivienda, a pesar de cual no hubo que lamentar daños. Los botines de los robos, según las mismas fuentes, no han podido ser recuperados.

Así actuaba el ‘asalta chalets’ de Gandía

El modus operandi que supuestamente utilizaba en sus robos era sencillo, porque no se ocultaba. De hecho, actuaba a cara descubierta, cómo se puede apreciar en el vídeo que acompaña esta información, en el que el rostro aparece difuminado.

Amparado por la oscuridad de la noche, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, el supuesto asaltante supera con toda impunidad el obstáculo que supone una puerta de rejas de uno de los chalets.

Es el acceso a la propiedad. Una vez dentro de la propiedad particular, el presunto asaltante sube con parsimonia las escaleras: escalón a escalón, sin prisa. Y se dirige a la puerta de la vivienda.

En el mismo vídeo, se puede ver, también, como, una vez detenido por la Guardia Civil, el varón de origen marroquí es conducido por los agentes a una de las dependencias del cuartel. Y, a continuación, como es es introducido en un vehículo.

La investigación

Al varón se le imputa la presunta autoría del robo con fuerza de cuatro chalets en una misma urbanización en la comarca de La Safor, en Valencia, donde cómo se ha dicho se encuentra la conocida localidad de Gandía.

Fueron esos robos los que dieron pie a la investigación, que ahora ha culminado la Guardia Civil. En el transcurso de las diligencias, los investigadores identificaron al supuesto autor de los mencionados robos. Uno de ellos, como se ha dicho también, perpetrado con los moradores en el interior de la vivienda.

Finalmente, tras una minuciosa labor de vigilancia, el supuesto ladrón ha sido detenido. Portaba en el momento de su arresto una linterna y herramientas. Objetos que presuntamente utilizaba en sus golpes.

Se trata, como también se ha relatado, de un individuo de origen marroquí y nacionalidad española. El detenido ha sido presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Gandía como presunto autor de cuatro delitos de robos con fuerza.

Robos con fuerza en domicilios

En los nueve primeros meses de este 2023 se han producido en España 62.147 robos con fuerza en domicilios, según se refleja en el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior. La cifra supone una ligera reducción respecto al mismo periodo del año anterior (2022), cuando fueron 63.799.

En el caso de la Comunidad Valenciana, los robos con fuerza en domicilios también se han reducido. Han pasado de 10.749 en los nueve primeros meses de 2022 a 10.431 en el mismo periodo de 2023, lo que significa un descenso del número de este tipo de delitos del 3%. Lo mismo ocurre en el municipio de Gandía, donde se ha pasado de 155 a 135 robos con fuerza en domicilios.

Cuándo alertarnos del peligro de robo

Según ha publicado OKDIARIO, los robos son el principal motivo de preocupación relacionado con la seguridad de los españoles, tal y como refleja el informe sobre La seguridad en hogares y negocios del Observatorio Securitas Direct.

En ese artículo se explicaba que los ladrones tienen sus propias técnicas para asegurarse de que una vivienda lleva mucho tiempo vacía o que nadie ha entrado en ella durante un determinado periodo de tiempo. De esta manera, pueden acceder a ella y cometer el robo sin que nadie se entere. No importa que la puerta esté cerrada con llave, ya que el 80% de las cerraduras se pueden abrir en cuestión de minutos.

Son, según reflejaba el citado artículo, pequeños hilos que permanecen intactos si no se abre la puerta. Pasan completamente inadvertidos porque quienes no conocen esta técnica no saben dónde tienen que fijarse para verlos.

Más robos en viviendas

Se da la circunstancia de que este mes de noviembre, la Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 27 años y origen marroquí, como presunto autor de cinco robos con fuerza y un hurto en bares y restaurantes de Inca, en Mallorca.

En su caso, el modus operandi del ladrón era el mismo en todos los casos: forzaba puertas o ventanas para acceder al interior cuando los negocios estaban cerrados al público y sustraía dinero en efectivo y aparatos electrónicos.

También, este mes de noviembre, la Guardia Civil logró poner fin a la pesadilla que estaban viviendo los vecinos de la localidad de Mecina Bombarón, en Alpujarra de la Sierra, en la provincia de Granada.

Allí, un marroquí de 23 años con antecedentes policiales fue sido detenido tras crear una gran alarma social en el pueblo granadino. El motivo: en apenas un mes había cometido hasta siete robos con fuerza perpetrados en distintas casas de la localidad.