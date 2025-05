Las Cortes Valencianas llamarán para comparecer por la DANA a Sánchez, Ribera y cuatro ministros

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la ex ministra de Transición Ecológica y actual comisaria de la Competencia del Parlamento Europeo, Teresa Ribera; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, serán llamados para comparecer ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la DANA. En total, cinco miembros del Ejecutivo y una ex ministra.

A todos ellos, se suman, entre otros, dos secretarios de Estado y los responsables de organismos igualmente dependientes del Ejecutivo como Confederación del Júcar o la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y, también, otras autoridades, como la directora de la Guardia Civil.

Así, consta en el plan de trabajo de la citada comisión, aprobado este lunes, con los votos de PP y Vox. Además, y siempre según el citado plan de trabajo aprobado por la comisión de investigación, comparecerán ante esa misma comisión la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, y el ex presidente Ximo Puig, entre otros. Así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el jefe técnico de la emergencia José Miguel Basset.

Es decir, que comparecerán ante la citada comisión de investigación de las Cortes Valencianas todos los responsables de las distintas agencias y organismos, que tuvieron relación con la emergencia de este 29 de octubre, el conocido como día de la DANA.

La lista de compartecientes aprobadas es mucho más larga, con varios alcaldes, por ejemplo. Incluye, también, a la vicepresidenta del Ejecutivo de Carlos Mazón, Susana Camarero, a los ex consellers, ahora representantes del Gobierno de España, Arcadi España y Rebeca Torró. Y una larga serie de nombres.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO este 13 de marzo, que el Pleno del Congreso de los Diputados, gracias al voto del PSOE y al impulso de los socios de Pedro Sánchez, aprobó ese día la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de la DANA que asoló varios territorios españoles, en especial de la Comunidad Valenciana, el 29 de octubre de 2024. El objetivo del Gobierno y sus aliados parlamentarios no era otro que criminalizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, buscando su dimisión.

Precisamente, acerca de esa comisión del Congreso, la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Laura Chuliá, ha recordado este lunes que: «Estamos pendientes de esa comisión inexistente hasta ahora en el Congreso de los Diputados». Laura Chuliá ha destacado que: «Llama mucho la atención que mientras PSOE y Compromís reclaman celeridad en esta casa, no la reclamen en el Congreso, que sí depende de ellos».