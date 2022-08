Los comercios llevan 9 meses pidiendo a Pedro Sánchez un 'bono eléctrico' para paliar las subidas de la luz

Los comerciantes alicantinos de Facpyme -Federación de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas- llevan 9 meses solicitando sin éxito un ‘bono eléctrico’ para el Comercio al presidente al Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez. Ese ‘bono eléctrico’, que reclamaron por vez primera en enero de este año, estaría dirigido a paliar los efectos de la subida de la luz y estaba concebido en su origen como de características similares al denominado bono social que se aplica a consumidores particulares vulnerables. A día de hoy, esas mismas pequeñas y medianas empresas siguen reclamando sin éxito el citado ‘bono eléctrico’ del Comercio al Gobierno de Sánchez.

Las reivindicaciones de los autónomos y pymes incluidos en Facpyme como consecuencia del incremento de la factura energética se produjeron ya el pasado enero. Desde entonces, la organización que abarca a más de 12.000 pymes y autónomos alicantinos de medio centenar de asociaciones lleva reclamando un bono eléctrico o, lo que es lo mismo, un bono destinado a las pequeñas y medianas empresas cuyas características sean similares al bono social para particulares.

Se trataba pues de una herramienta compensatoria frente al incremento de la factura eléctrica, que en algunos casos llegó a alcanzar el 50% y el 60%, según explican desde Facpyme. «Si no se pone coto, muchas empresas tendrán que cerrar», auguraba entonces la organización.

Casi 9 meses después, el Gobierno de Sánchez no ha atendido la creación de ese ‘bono eléctrico’, que propugnaban y propugnan las pymes y la situación ha empeorado. Hasta el punto, que el presidente de la citada organización, que lo es también de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante el empresario Carlos Baño ha sostenido que la subida de los precios energéticos está ahogando al sector y amenazando la viabilidad de los propios negocios, que ya no aguantan más. De ahí que si el bono comercio no sale adelante soliciten otra serie de compensaciones para poder levantar la persiana cada día.