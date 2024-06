Catalá aplasta a la izquierda: «No me aguantan ustedes la mirada a decirme que yo soy homófoba»

El Consistorio de Valencia se ha quedado sin declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, después de que la impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no haya pasado el filtro de la izquierda pese a ser la consensuada entre todas las fuerzas políticas en el órgano de mayor representatividad de los ayuntamientos. En Valencia, PSOE y Compromís han votado en contra esa declaración, que tampoco ha respaldado Vox. Sólo el PP la ha votado a favor. Populares y Vox, a su vez, han votado en contra de la presentada por PSOE y Compromís.

Todo ello, se ha producido en el transcurso de las 72 frenéticas, con continuos ataques desde la izquierda a la alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, que este viernes, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, ha contestado con contundencia y con bastante claridad: «No me aguantan ustedes la mirada a decirme que yo soy homófoba. Ninguno de ustedes. Porque saben que no lo soy».

María José Catalá ya recibió el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante el Pleno de las Cortes Valencianas de este jueves frente a los insultos que le dirigieron en las redes sociales. En aquel Pleno, la izquierda no pidió disculpas ni se solidarizó. Ni con María José Catalá ni con otro alcalde del PP, el de Elche, que ha tenido que soportar durante el último mes y medio más de 1.000 pegatinas con claros tintes homófobos.

Este viernes, PSOE y Compromís tampoco han aceptado la declaración de la FEMP que el PP ha llevado al Pleno al considerar que era un texto alejado de cualquier tinte político y, sobre todo, consensuado entre todas las fuerzas representadas en la Federación de Ayuntamientos.

Pero, además, María José Catalá ha respondido a sus detractores con hechos, los que contiene la relación de acciones y actos para publicitar y celebrar el Día del Orgullo desde el Consistorio

Los actos del Ayuntamiento de Valencia

María José Catalá ha desplegado 200 mupis por toda la ciudad de Valencia, siete autobuses vinilados, iluminación de la fachada del Ayuntamiento durante varios días, una web específica con todas las actividades, 1.000 vinilos para los comercios de la asociación del centro histórico y cualquier personas que los solicitase, stands específicos en las bibliotecas municipales de libros vinculados al colectivo, un concierto, una mascletá con los colores del Orgullo y una jornada divulgativa sobre los gay games. «Una ciudad que no cree en la diversidad no hace todo esto», ha sentenciado María José Catalá.

La declaración institucional de la FEMP ha sido presentada por el PP al objeto de que el Ayuntamiento se adhiriera a ella. En síntesis los fundamentos de esa declaración son el consenso en el seno de la FEMP, alejado de sesgos político.

Esa declaración de la FEMP se fundamenta en cuatro puntos: la defensa de los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBI+ en las instituciones, pueblos y ciudades; el freno a los discursos de odio e impulso a la educación en diversidad de manera generalizada como vehículo para combatir la LGTBIfobia. Además, anima al trabajo desde el ámbito local, el de los ayuntamientos, para educar y sensibilizar en los temas relacionados con la orientación sexual para que cada persona sea respetada por igual.