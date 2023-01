«¡Hijo de puta, me estás arruinando la vida!», le ha espetado el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, según testigos presenciales, a quien ha recriminado su declaración ante el tribunal que les juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama.

Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, molesto con la declaración de Correa, que ha confesado los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, le ha tachado de mentiroso y ha asegurado que la actitud del líder de la trama está teniendo consecuencias en su vida privada.

Testigos presentes en el momento del suceso han confirmado que el ex dirigente autonómico ha esperado a Correa a las puertas de la sala una vez ha concluido la sesión de este martes, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. «¡Eres un hijo de puta!», le ha señalado a su salida, según los citados testigos, como se ha indicado con anterioridad.

En respuestas a la Fiscalía Anticorrupción, Correa ha asegurado que conoció a Camps en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar y que coincidió con él «dos o tres veces», llegando a reunirse con él unos minutos en un hotel. Además, Correa ha señalado al ahora ex presidente valenciano como la persona que introdujo a Gürtel en la Generalitat Valenciana. Algo con lo que Camps se ha mostrado en desacuerdo: molesto con la versión ofrecida por Correa, ha asegurado que no se habían visto «en la vida». Además, el ex presidente también ha dejado bien claro, en contra de lo sostenido por Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que nunca han tenido ninguna relación de amistad.

Esta breve disputa ha concluido con la salida de la sede de la Audiencia Nacional de Camps, que ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Los testigos consultados han indicado que el abogado del ex dirigente valenciano se ha acercado a Correa después del incidente para pedirle perdón.

Fuentes de la defensa de Camps, por el contrario, han asegurado que el ex presidente no ha proferido ningún insulto a Correa, al que simplemente ha afeado sus mentiras. «Me estás arruinando la vida», le ha dirigido a su salida de la sala, según ha asegurado el equipo de Camps.

Las mismas fuentes han explicado el detonante: el ex dirigente se ha molestado por el chascarrillo utilizado por Correa al término de su declaración, cuando el presidente del tribunal le ha recordado que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no acudir a más sesiones del juicio. «Si me dan el tercer grado, vengo», ha bromeado el líder de la trama Gürtel.

En los días anteriores a esta sesión, Camps ha criticado lo que considera pactos «oscuros y obscenos» de la Fiscalía con los principales acusados en este juicio, entre los que se incluye al propio Correa, Pablo Crespo o el que fuera administrador de Orange Market, ‘El Bigotes’.