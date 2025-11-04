Bajan las mínimas en Valencia: la AEMET confirma el «ligero descenso» de las temperaturas

La AEMET ha lanzado su predicción con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana y no se esperan grandes cambios este martes 4 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que habrá un «ligero descenso» de las temperaturas mínimas en la zona del litoral y las máximas puede que sufran un pequeño incremento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 4 de noviembre y la caída de las mínimas en Valencia, Alicante y Castellón.

Esta primera semana de noviembre cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana y se darán temperaturas más típicas de este mes. El ‘veroño’ del mes de octubre ha pasado a otoño y las temperaturas mínimas siguen bajando en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. La AEMET también ha informado un pequeño incremento de las máximas, que quedarán establecidas en 24 ºC en todos los puntos del Mediterráneo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, habrá un «ligero descenso» de las mínimas en la zona del litoral, llegando a los 12 ºC en Valencia, donde la máxima en las primeras horas de la tarde será de 23 ºC. En Onteniente los termómetros bajarán hasta los 10 ºC y en Requena hasta los 7 ºC. «Cielo poco nuboso en general. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla locales en el interior, que tenderán a disiparse durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el interior; máximas en ascenso ligero. Viento flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a componente sur al mediodía», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en esta provincia para este martes 4 de noviembre.

En Alicante, la mínima será de 14 ºC y la máxima de 24 ºC en las primeras horas de la tarde. En el interior, las mínimas bajarán hasta los 9 ºC en la localidad de Alcoy. «Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el interior; máximas en ascenso ligero», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante. Por lo que respecta a Castellón, la mínima caerá hasta los 7 ºC en Morella. En la capital se marcarán unas mínimas de 12 ºC y una máxima de 22 ºC.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 4 de noviembre:

Cielo poco nuboso en general. Por la mañana, se esperan nubes bajas, brumas y bancos de niebla locales en el interior de Valencia y de Alicante, que tenderán a disiparse durante el día. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el interior; máximas en ascenso ligero. Viento flojo del oeste o en calma a primeras horas, girando a componente sur al mediodía.