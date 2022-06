Ayuso a los empresarios valencianos: «Del socialismo se sale, como en Andalucía»

La presidenta de la Comunidad de Madrid la popular Isabel Díaz Ayuso ha cerrado su intervención en el desayuno de trabajo mantenido en Valencia con la Asociación Valenciana de Empresarios -AVE- y empresarios madrileños con un consejo: «Del socialismo se sale, como en Andalucía». Ayuso ha abogado también por recuperar puentes entre Madrid y la Comunidad Valenciana y, sin nombrar al presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig, sí ha dejado claro que «el problema de la Comunidad Valenciana no es Madrid».

Un convencido de la necesidad de establecer puentes entre la Comunidad Valenciana y la de Madrid es el presidente del PP valenciano Carlos Mazón, que como la presidenta madrileña es además un firme partidario de una política de bajada de impuestos y que hace 10 meses ya presentó una propuesta en esta dirección en territorio valenciano dirigida a reducir la carga impositiva a todas las rentas, pero esencialmente a las medias y bajas.

Tal como ha venido relatando OKDIARIO los empresarios valencianos sienten una creciente curiosidad por conocer la fórmula económica del Partido Popular. Hoy, AVE, asociación de referencia en el mundo empresarial valenciano, presidida por el ex presidente del Real Madrid Vicente Boluda y de la que forman parte, entre otros Juan Roig o Antonio Arias, ha invitado a Isabel Díaz Ayuso a contar la fórmula de éxito de la Comunidad de Madrid.

Una fórmula que ha hecho que la inversión extranjera en Madrid sea del 72% frente al 3% de la Comunidad Valenciana. Los valencianos con una renta de 16.000 euros/año pagan un 8% más que en el Madrid de Ayuso, mientras el gasto público constituye el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) en Valencia frente al 13% de Madrid. Ayuso ha dicho que a un valenciano la Administración le cuesta 800 euros más que a un madrileño y que endeudamiento público que soporta un valenciano es el doble que el de un madrileño. Y «esto supone futuros impuestos».

La presidenta madrileña ha querido dejar claro que «el problema de la Comunidad Valenciana no es Madrid». «Descapitalizar Madrid -ha dicho- es innecesario y no va a ayudar a que los ciudadanos se asienten en otras partes del territorio nacional». Por tanto, a su juicio, la solución no es «desmembrar»para «justificar la falta de políticas que ilusionen».

Se da la circunstancia que el presidente valenciano Ximo Puig lleva varias semanas insistiendo en una ocurrencia a la que ha denominado ‘España polifónica y desconcentrada: un país en forma de malla’. Puig intenta generar generar un debate en torno a este tema, fundamentado en la descentralización de varias instituciones. Propone llevar las Cortes a Cádiz, por ejemplo, aunque su propuesta no está encontrando eco.

No obstante, Ayuso ha sostenido que valencianos y madrileños tienen la misma vocación, que es «como reza el himno de esta tierra: ofrendar nuevas glorias a España» y ha recordado que también a España «le ha ido muy bien» cuando la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han caminado juntas». También, ha confirmado haber recibido la invitación de Ximo Puig para asistir a los actos del ‘Mes de la Comunidad Valenciana en Madrid’ y a este respecto ha dicho que «Madrid es la casa de todos los españoles».

Por otra parte, Ayuso se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez sobre que la Agencia Espacial Española tendrá su sede fuera de Madrid, que ha calificado de «opaco, precipitado y con un claro componente sectario». Para Ayuso, Sánchez «sentencia Madrid» sin haber efectuado una evaluación del proyecto de Tres Cantos. Ella ha defendido que Madrid alberga más del 90% de la industria espacial española, del que el 70% esta en Tres Cantos y que las empresas deseaban que estuviera en Madrid.