La asombrosa relación de Johnny Depp y la Dana: dona 65.000 dólares para que Massanassa recupere la música

Hace un año que una barrancada endemoniada acabó con la vida de 229 personas en Valencia y dejó cicatrices profundas en miles de familias damnificadas. La dana arrasó hogares, negocios y patrimonios culturales en comarcas como l’Horta Sud y la Ribera Alta. Pero en este aniversario marcado por homenajes y tensiones políticas, también hay noticias esperanzadoras, como la que ha ocurrido en la localidad Massanassa valenciana: Johnny Depp, el enigmático actor de Piratas del Caribe, ha donado 65.000 dólares (unos 56.000 euros) a su Centro Educativo y Musical (CIM), una institución centenaria devastada por el lodo y el agua.

El CIM, con 500 socios, dos bandas y una escuela para más de 100 alumnos, lo perdió todo aquel fatídico día. «Nos quedamos sin archivos, instrumentos ni sede; fue como arrancarnos el alma del pueblo», relata Jesús Mateo Hidalgo, su presidente, al medio valeciano hortanoticias.com

Gracias a donaciones iniciales, compraron un nuevo local, pero la insonorización y reformas pendientes requerían un impulso decisivo. La conexión con Depp surgió de forma inesperada: un ex informático del centro contactó a la Fundación Johnny Depp vía redes sociales. Juan Luis Hortelano, empresario valenciano y amigo del actor, gestionó la documentación para Massanassa desde Estados Unidos. «Johnny exigió que fuera una entidad musical y educativa; su pasión por la música lo motivó todo», explica Hortelano.

Johnny Depp, que visitaba España en noviembre de 2024 para el Festival de Cine de Sevilla, ya había expresado su conmoción: «Admiro la resiliencia del pueblo español; mi corazón está con los afectados y quiero ayudar como sea».

Esta donación de Johnny Depp a Massanassa, confirmada esta semana, financiará la renovación del nuevo espacio, permitiendo reanudar inmediatamente clases plenas y un concierto de agradecimiento. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) aplaude: «La solidaridad no entiende fronteras; Depp es un ejemplo inspirador», informa radiobanda.com.

Este gesto de Depp no sorprende a quienes conocen su historial filantrópico. Apasionado guitarrista en Hollywood Vampires, es muy generoso con causas culturales y humanas. En junio de 2025, se disfrazó de Jack Sparrow para alegrar a niños oncológicos en el Hospital Niño Jesús de Madrid, un acto que ha repetido por hospitales de todo el mundo

Ha apoyado hospitales infantiles, donado a la asociación por derechos civiles y visitado niños enfermos en EEUU y Europa. «La música y la empatía son mis anclas», ha dicho en varias entrevistas.

La donación de Depp se une a una marea solidaria que ha recaudado millones para Valencia. En las primeras semanas, Cruz Roja captó 84 millones de euros –48 de particulares, 35 de empresas–, distribuidos en kits de emergencia, reconstrucción y resiliencia comunitaria.

Cáritas sumó 42,8 millones, con 13 focalizados en Valencia para vivienda y alimentos. La cuenta solidaria de la Generalitat, abierta por Carlos Mazón, alcanzó 12,3 millones, de los que 3,4 se han entregado ya en ayudas directas: 1.000 euros a familias numerosas y 2.000 a aquellas con discapacitados.

Empresarios y famosos también han hecho donaciones para los afectados por la dana: