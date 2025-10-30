Pilar Vidal, sobre la gestión de la DANA: «Si hoy volviese a ocurrir, pasaría exactamente igual»

El pasado miércoles 29 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. No fue un programa cualquiera, puesto que se cumplía un año de la fatídica DANA que azotó la provincia de Albacete pero, especialmente, se ensañó con Valencia. Esta catástrofe se llevó consigo negocios, casas, recuerdos pero, sobre todo, la vida de 237 personas. Familias completamente destrozadas y devastadas por los estragos de esta tragedia. Una tragedia que, desde luego, marcó un antes y un después en numerosos aspectos, puesto que, ante la tardía reacción de la clase política, fueron los ciudadanos de toda España los que se echaron a las calles para que esa pesadilla acabase cuanto antes. Algo en lo que muchos colaboradores de Y ahora Sonsoles, entre los que se encontraba Pilar Vidal, han querido recordar y poner en valor.

Todo comenzó cuando, en pleno programa, se ha querido emitir en directo gran parte del funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. A este homenaje han acudido numerosas autoridades, como es el caso de los Reyes de España, así como Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Cabe destacar que la asistencia del Presidente de la Generalitat Valenciana fue tremendamente criticada por la gran mayoría de las familias de los fallecidos. Muchos de ellos están convencidos de que no hizo todo lo que estaba en su mano para tratar de evitar la magnitud de esta catástrofe. De esta manera, como valenciana que vivió de cerca la fatídica DANA, Pilar Vidal comentó que «no hay ninguna responsabilidad». Acto seguido, y como no podía ser de otra manera, trató de explicar a qué se refería y por qué tenía ese pensamiento.

Según ha desvelado la periodista, tras la trágica riada que arrasó Valencia en 1956, las autoridades decidieron elaborar un plan hidrológico para tratar de evitar que la ciudad se viese inundada durante la DANA que tuvo lugar en 2024. A pesar de todo, lo cierto es que no se hizo lo que se esperaba, ni mucho menos.

«Si hoy volviese a pasar una DANA, volvería a pasar exactamente igual a nivel infraestructuras», comentó Pilar Vidal en el plató de Y ahora Sonsoles. De esta forma, llegó a una conclusión muy clara: «Estamos desamparados». Por si fuera poco, un año después de esta tragedia que destrozó por completo a miles de familias continúa, en cierta manera, generando estragos.

Es un hecho que muchas son las personas que, gracias a la ayuda que han recibido por parte de las administraciones y su círculo más cercano, han conseguido recuperar su día a día. Pero no todas han tenido esa suerte, ya que muchas personas no han recibido ese apoyo, por lo que continúan con sus casas destrozadas y sus vidas completamente destrozadas.