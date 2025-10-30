Ana Rosa ante la comparecencia de Sánchez: «No se ha preparado las cosas»

Rompiendo su costumbre, hoy Ana Rosa Quintana no ha arrancado su programa de Telecinco con su habitual editorial político sino que ha informado directamente de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para responder a las preguntas en relación con la conocida como trama del PSOE, que inicialmente se conoció como caso Koldo. Gran parte del debate político El programa de Ana Rosa ha girado alrededor de esta noticia y ha dado mucho de qué hablar. En primer lugar, la comunicadora ha analizado la actitud del Jefe del Ejecutivo y ha dicho: «No se ha preparado las cosas». Eduardo Inda, colaborador habitual del espacio, ha sido más contundente: «Decir que una comisión de investigación parlamentaria es un circo es una barbaridad, es atacar la separación de poderes. Es actuar como un autócrata o un dictador. Es una vergüenza». Además, se ha entrevistado en directo a María del Mar Caballero, la senadora de UPN, que ha puesto al presidente contra las cuerdas en varios momentos de la comparecencia.

Pedro Sánchez ha comparecido hoy jueves en la comisión de investigación del Senado para responder a las preguntas en relación con la conocida como trama del PSOE, que inicialmente se conoció como caso Koldo. El presidente del Gobierno se ha enfrentado a un interrogatorio en el que han participado todos los grupos parlamentarios –salvo el PNV y el BNG–, incluyendo el Partido Popular (PP) o Vox, y también Junts.

La opinión de Ana Rosa

Este hecho ha provocado que El programa de Ana Rosa cambie su escaleta habitual y en vez de arrancar con el ya clásico editorial político de la periodista, se ha pasado al directo de la comparecencia en el Senado.

En una conversación con el periodista Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana ha dado su opinión sobre la actitud del presidente del Gobierno en el Senado. Lo primero que ha dicho la presentadora es que: «Hay que prepararse las cosas y no se lo ha preparado».

Quintana ha continuado exponiendo que: «Bueno, Sánchez ha empezado, pues un poco como él hace, queriendo contextualizar con su discurso, la verdad es que la señora Caballero, que como no lo había notado oportuno de verlo, ha ido a preguntas directas. No le ha dejado contextualizar y le ha puesto sus cambios de versión, sobre todo con el tema del dinero metálico que antes no había, que ahora hay y que sobre todo es absolutamente normal. Como todo el mundo sabe, que un señor que es el chófer del Ministro, vaya, recoja el dinero y lo reparta él, es que están ocurriendo cosas realmente muy sorprendentes».

Inda: «Sánchez actúa como un dictador»

En otro momento del debate, después de que Sánchez calificase de «circo» la comparecencia, Eduardo Inda, colaborador de El programa de Ana Rosa ha explotado: «Decir que una comisión de investigación parlamentaria es un circo es una barbaridad, es atacar la separación de poderes. Es actuar como un autócrata o un dictador. Es una vergüenza».

Mar Caballero: «Sánchez ha venido prepotente»

El programa de Ana Rosa también ha entrevistado a María del Mar Caballero, la senadora de UPN, que ha puesto al presidente contra las cuerdas en varios momentos durante su comparecencia.

»Lo claro que he sacado es que aquí ha venido Sánchez a no contestar, no ha querido. Muy controlado en sus respuestas, no quería entrar a lo que nosotros le queremos preguntar y a las dudas que verdaderamente son las que afloran en todos nosotros, pues sobre si ha cobrado o no. Son versiones que van variando. Y bueno, si yo tenía dudas y sospechas, pues sigo igual con las mismas dudas y las mismas sospechas o más», comienza explicando Mar Caballero.

Además, se muestra contundente con la actitud de Sánchez durante la comparecencia: »No sabía en qué actitud iba a venir, pero bueno, sí que pensaba que iba a ser como ha venido, prepotente, con esa soberbia y bueno y ese nerviosismo, pues que lo demuestra también, pues tratando de reírse un poco, pues de todos los que estamos ahí, de la situación de la comisión, y ya queriendo mezclar cuestiones que a mí, francamente, desde mi formación política, que es Unión del Pueblo Navarro, pues no me interesaban en absoluto. A mí me interesa saber las relaciones que tiene Sánchez con Cerdán, que está en la cárcel, Cerdán era el diputado Navarro».

La senadora del UPN no deja títere con cabeza: »Bueno, mira, la verdad es que hoy han venido muchos que no vienen nunca a la comisión de investigación, que no tenían ningún interés en analizar la corrupción, que están dispuestos a mantener a Sánchez a toda costa. Y hoy han venido, pues para mostrarle ese afecto y ese cariño, porque otra cosa yo no lo puedo entender».