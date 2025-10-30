Detienen en una comuna hippie comunista de Granada a un violador extranjero que estranguló a su víctima

Un violador alemán, condenado en su país por agresión sexual y lesiones graves, fue detenido este martes en una comuna hippie comunista ubicada en una zona boscosa y remota de la provincia de Granada, donde permanecía oculto tras la orden internacional de búsqueda. El arresto se produjo cuando el fugitivo salía del recinto, tras días de vigilancia discreta del entorno y seguimiento de su vehículo.

La investigación se puso en marcha tras la colaboración del grupo Fugitive Active Search Teams (FAST) de Alemania, que alertó a los especialistas en localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional sobre el paradero del delincuente, requerido en su país desde 2022 por una agresión sexual cometida en julio de ese año en la ciudad de Varel. Según informó el jefe de la sección de Localización de Fugitivos, Fernando González, el detenido había sido condenado a seis años de prisión por forzar a la víctima, mayor de edad, a mantener relaciones sexuales, atarla con unas esposas y estrangularla sin causarle la muerte, aunque con lesiones graves como consecuencia del ataque.

Los agentes llegaron hasta la comuna hippie tras localizar un vehículo vinculado al fugitivo y realizar distintas intervenciones telefónicas que permitieron determinar su presencia en la provincia de Granada. El lugar exacto se encontraba en un entorno forestal aislado, de acceso únicamente a pie por un sendero transitable, lo que dificultó enormemente la labor de los investigadores. Al llegar al enclave, los funcionarios comprobaron la existencia de varios refugios improvisados en los que vivían personas en condiciones de insalubridad, lo que añadió un componente de riesgo a la operación.

La detención se produjo cuando el prófugo abandonaba momentáneamente el recinto, momento que los agentes aprovecharon para interceptarlo sin incidentes. Según el comunicado oficial, el detenido no contaba con antecedentes penales en España, lo que indica que su fuga había sido exclusivamente motivada por la búsqueda internacional ordenada por las autoridades alemanas. Tras su arresto, los trámites de entrega internacional se iniciarán conforme al tratado de extradición vigente.

El operativo ha sido valorado como un éxito por la Policía Nacional, que ha destacado la cooperación internacional y la persistente vigilancia hasta dar con el fugitivo. Asimismo, la elección de un entorno tan remoto y la integración del individuo en una comuna de difícil acceso hacen que su captura suponga un importante logro en la lucha contra la delincuencia fugada y los delitos sexuales graves.