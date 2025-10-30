Lidia Santos sorprende con una confesión sexual a dos solteros de ‘First Dates’: «Me voy a mojar»

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca del amor. El pasado miércoles 29 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que Lidia Santos, la camarera que sustituye a Laura Boado, se estrenó a lo grande. ¿De qué forma? Con una confesión sexual en la cita de Álex y Jamie. Algo que, como es de esperar, no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos. Todo comenzó cuando Álex aprovechó la velada para hacer una confesión a Jamie: le costó muchísimo tener sus primeras relaciones. «Siempre tuve el mismo problema, que mis parejas no me querían presentar a su familia», explicó.

Lejos de que todo quede ahí, el comensal fue mucho más allá: «Mi primera novia, sus papás eran chinos y no querían a un novio que no fuera chino. Y encima de no ser chino, me maquillo. Imagínate». Pero no todo quedó ahí, puesto que Álex quiso confesar algo más a su cita: «Soy súper bisexual. Yo es como si fuera una mujer, pero con pene». Y añadió: «En la intimidad, yo soy más dominante. Mi Dios me bendijo con 23 centímetros y no es para tenerlo escondido. Soy una chica con sorpresa…», expresó. En un momento dado de la velada, Lidia Santos sorprendió tanto a Álex como a Jamie, y todo para preguntarles por qué no estaban comiendo. «Veo que no tenéis hambre, ¿no? O es que estáis muy metidos en la conversación… Sois maravillosos», comentó la camarera de First Dates.

Fue entonces cuando Jamie quiso responder a Lidia de la siguiente manera: «Es que me gusta usar mi boca muchísimo». Unas palabras que la ex concursante de Supervivientes aprovechó para proponer a ambos un juego: los posavasos del amor. «Tenéis que levantarlos uno por uno, y empezar a hablar del tema que pone en el posavasos. Y quiero participar yo», explicó.

El primer asunto que salió fue, precisamente, el de las fantasías sexuales. Lidia Santos se animó a proponer otro tema, pero Jamie le paró los pies: «¿Quieres jugar? Vas a jugar bien. Te tocó fantasías sexuales, cuéntanos una», pidió. Tras pensarlo por un momento, la camarera de First Dates se animó a hacer una confesión.

«Bueno, venga, me voy a mejorar», comenzó diciendo la ex participante de Supervivientes. «Ya que estamos aquí… Yo nunca he hecho un trío. Me gustaría hacerlo. Es una fantasía sexual», reconoció, dejando completamente sorprendidos a los participantes del dating show que se emite en Cuatro.